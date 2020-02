Mesa Redonda: Comerciantes solicitaron créditos de hasta US$ 10 millones para campaña escolar, pero ventas no son las esperadas

Para la campaña escolar 2020, los comerciantes de Mesa Redonda en el Centro de Lima se financiaron con capital bancario esperando un año de buenas ventas, sin embargo, la realidad es otra.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Importadores de Mesa Redonda, Roberto Díaz, los pequeños comerciantes solicitaron en promedio US$ 1 millón, en tanto los medianos solicitaron entre US$ 2 millones y US$ 10 millones, de acuerdo a su expectativa de venta.

“Como somos mayoristas, compramos al por mayor, entonces se tiene que abastecer y acá, el que importa mayor cantidad de un producto tiene mayor descuento. Por ejemplo, un empresario para esta campaña, (el préstamo) en promedio en una entidad bancaria es un millón de dólares”, declaró Díaz a Gestión.pe.

Señaló que para cancelar las cuotas del crédito, los comerciantes solicitan mayor prórroga a las entidades bancarias, aunque con mayores intereses. De igual manera, indica que los bancos les solicitan una garantía de pago, y en muchos casos los comerciantes entregan una garantía hipotecaria.

Bajo este contexto, detalló que todos los años los comerciantes se preparan para la campaña escolar, pero este 2020 no registra las ventas como los años previos.

Según dijo, la campaña escolar en Mesa Redonda mueve en promedio US$ 150 millones, sin embargo, en lo que va de la campaña 2020 se ha registrado una caída de 15% versus lo registrado el año 2019.

Esto se debe, explicó, a un problema que nace de una inspección a cargo de la Municipalidad de Lima que viene realizando verificaciones para conocer si los productos (útiles escolares) son tóxicos o no y si cumplen con la norma sanitaria al ser importados.

Precisó que en esa verificación de productos la Municipalidad de Lima ya los considera como tóxicos y cierra los locales comerciales, a pesar que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) aun no ha determinado que, en efecto, el producto es tóxico.

“Primero se debe enviar a realizar los análisis y Digesa se demora entre 15 y 20 días (para emitir resultado). Pero la municipalidad en el acta de clausura pone que el producto es tóxico, ya sea juguete o un producto de escritorio. Así (la municipalidad) ha cerrado 5 locales grandes que venden al por mayor y que ha afectado a 15% de las ventas al por mayor en la campaña escolar de Mesa Redonda”, apuntó.

Impacto del coronavirus

Díaz agregó que como la compra de productos para la campaña escolar se realizó el año pasado, ello no fue impactado por el coronavirus, cuyo primer caso se reportó en Wuhan, China, y que a la fecha se expandido por diversos países del mundo.

Sin embargo, indicó que ahora sí se reportarían dificultades para la importación de productos vinculados a la campaña del Día de la Madre y para aquellos que compren útiles escolares a fines de marzo.

“Entonces para ellos (quienes compras los productos en esas fechas) se van a encarecer los productos. Como hay menos productos va a haber mayor demanda, entonces el costo va a subir. Ahora por el coronavirus los fabricantes chinos están trabajando a un 50%”, manifestó.





