“En un mes se tendrá una idea si el RUS, RER y Mype Tributario funcionan o no”

El MEF tiene dos normas para ser revisadas en el Congreso, además del régimen laboral, las exoneraciones tributarias, señala Carlos Oliva en la siguiente entrevista con el diario Gestión.

¿Qué tan avanzada ha encontrado la norma XVI (norma antielusiva)?

La he encontrado superaavanzada, he encontrado propuestas armadas de las dos, la antielusiva general y las antielusivas específicas.

¿A qué se refiere por antielusivas generales..?

La general le da la facultad a la Sunat de que pueda determinar que esto es elusión y eso te lleva a un proceso. Un proceso que no lo va a decidir el acotador, sino que se eleva a un comité (…) Estamos hablando de pocos casos, para hacer elusión tributaria necesitas todo un planteamiento tributario, cosas que lo tienen empresas sofisticadas. Cualquier de nosotros no va a eludir nada. Esperamos que sean algunos pocos casos. Entonces, te va a dar el marco para hacer eso.

¿Y que se considera en lo específico?

Las específicas lo que hacen es que una vez que está determinado cuál es “la sacada de vuelta”, la elusión, eso ya lo vuelves norma, lo metes a tu código. Una vez que mapeas todo y “cierras el hueco”, nadie va a eludir. Si alguien hace eso, ya está evadiendo, ya no elude porque en la norma está que eso está prohibido. Vamos a seguir enriqueciendo y cerrando los huecos, que tienen todos los sistemas tributarios del mundo.

¿Para cuándo está previsto que se aplique?

Tenemos los 60 días para normar. Lo que tiene que ver con elusión de renta probablemente empiece el otro año porque hay un ciclo. Si hay cosas que se pueden empezar inmediatamente se harán. No hay una fecha, depende de cada caso.

Mype

¿Qué se debe hacer con el RUS, RER y Mype Tributario?

En el caso particular de los regímenes que tenemos, he pedido apenas he llegado que me presenten una evaluación de si están funcionando o no y cómo se ha estado moviendo la gente entre uno y otro. Necesito saber bien qué está pasando, si se ha cumplido lo que se preveía, si efectivamente está aliviando en términos de simplicidad. Dependiendo de eso voy a tomar una decisión.

¿Cuál es el tiempo que se han puesto para la evaluación?

Me reuní con Sunat hace unos días y les dije que apenas tengan los datos me los empiecen a pasar. Espero que en un mes pueda tener alguna idea de si esto funciona o no. Si no funciona, se presentará una propuesta en el Congreso, no está en las facultades. Es todo un proceso de socialización, no solo con el Congreso, sino con los stakeholders. Tengo que demostrar cosas para justificar un cambio.

Exoneraciones

Las exoneraciones también están fuera de las facultades ¿qué están proponiendo?

Ahí vamos a trabajar con el Congreso. La lógica es la misma, vamos a evaluar cada una de las exoneraciones y ver si están cumpliendo su cometido, las sectoriales, territoriales, todas las que existan. Tomaremos la mejor decisión con base en esas evaluaciones.

En el caso del ISC, ha dicho que no se retrocederá, a pesar de ello cómo ven la situación con los transportistas con la devolución de S/ 0.80, ¿sigue siendo ventajosa esta medida?

La recaudación esperada es S/ 2,700 millones al año, y este año va a ser menos porque estamos a la mitad. Con los ISC a los combustibles se espera más o menos S/ 500 millones, lo que representa el 20%. Y con esta devolución se van a devolver entre S/ 40 y S/ 60 millones. Definitivamente, cuando lo veo con esa óptica, desde el punto de vista estrictamente fiscal, es una buena medida para la recaudación.

Desde el punto de vista conceptual, ¿cómo analiza la situación de los peajes? ¿Es posible la revisión de los contratos?

Desde el punto de vista conceptual, los contratos los tenemos que respetar. Habrá buenos y malos, después de la guerra todos somos generales. Los contratos se deben respetar, nos guste o no, cuando se habla de evaluar es sacar lecciones aprendidas para los próximos contratos. Hay que respetarlos, salvo que haya corrupción, eso es otro nivel.

Entonces, ¿es posible revisarlos en los casos de corrupción?

Si los investiga la Fiscalía y se demuestra que hay corrupción, ahí si se justifica anular el contrato. No es que me voy a poner a evaluar los contratos donde hubo corrupción.