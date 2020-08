Manuel Merino, presidente del parlamento, recordó que fue la propia ministra de Economía quien dijo que en Reactiva 1 y 2 se va a repartir S/ 60,000 millones y que se tiene planificado perder S/ 15,000 millones los que no van a ser devueltos en tres años, cerca de S/ 5,000 millones por año.

“Es inconsecuente decir que no hay plata para darles a estas personas que han aportado, que le hicieron los descuentos y que nunca recibieron nada y que el Estado les diga no hay plata. Hacer el ‘perro muerto’, eso no puede ser”, señaló Merino en RPP.

En consecuencia, mencionó que se insistirá con la ejecución de la ley que permite la devolución de los aportes de los afiliados activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 del Sistema Nacional de Pensiones, administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

“Si es necesario y la ley podrá ser observada, nosotros (el Congreso) tenemos que ir a la insistencia, seguramente la llevarán al Tribunal Constitucional. Yo creo que le estamos demostrando al señor presidente, a los altos funcionarios, que tenemos que reordenar el país, tenemos que administrar mejor el país”, señaló.

Aseguró que la devolución de la ONP es un “derecho de justicia” de todos los peruanos y que, lamentablemente, no se convirtió en un fondo de pensiones.

“El Estado tiene una deuda y esa deuda social, el Congreso la ha legitimizado en un debate amplio donde hemos ido a un punto intermedio, porque había un proyecto que sobrepasaba los S/ 20,000millones, el proyecto que se ha aprobado llega aproximadamente a S/ 12,000 millones, pero que definitivamente no es el total de la devolución que le corresponde”, señaló.

Indicó que ante la posición del Estado al señalar que la ONP no cuenta con fondos para devolver el dinero aportado, porque es el que se destina a los jubilados, se “tendrá que hallar la fórmula”.