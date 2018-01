Zinc sube a máximos de 10 años mientras cobre avanza cerca de 2%

El zinc tocó otro máximo de 10 años hoy ante un repunte generalizado de los metales básicos debido a la debilidad del dólar, en medio de expectativas de que el Banco Central Europeo comience a recortar su programa de estímulo, lo que hacía subir al euro a un máximo de tres años.

La consiguiente debilidad del dólar hacía que los activos con precios en la divisa estadounidense fueran más baratos para los tenedores de otras monedas.

Los temores sobre la posible escasez de suministros están ayudando a mantener en niveles altos el precio del zinc, que se usa principalmente para galvanizar el acero.

El zinc a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1.5% a US$ 3,435.50 por tonelada a las 1030 GMT, tras tocar anteriormente un máximo de US$ 3,440 por tonelada, su nivel más alto desde agosto del 2007.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres LME subía un 1.7% a US$ 7,231 la tonelada. Los precios del metal han oscilado alrededor del rango de 7,070 y 7,315 dólares desde fines de diciembre, principalmente debido a la fuerte demanda de China.

Los daños en Perú, el segundo productor de cobre más grande del mundo, parecían limitados después de un terremoto de magnitud 7.3 ocurrido el domingo.

El aluminio, en tanto, subía 1.3% a US$ 2,242.50 por tonelada. A fines de diciembre, el metal alcanzó los US$ 2,290.50 la tonelada, su nivel más alto en más de cuatro años, debido en parte a que unos recortes de producción en China, el principal productor global, erosionaron la oferta mundial.

En otros metales básicos, el níquel subía un 1.9% a US$ 12,965 por tonelada, el estaño operaba estable en US$ 20,270 por tonelada y el plomo avanzaba un 1.4% a US$ 2,571 la tonelada.