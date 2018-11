Zinc y cobre caen porque menor demanda china supera temores de suministro

Los precios del zinc caían el lunes. Las expectativas de una demanda más débil de las acerías chinas superaron las señales de que había escasez de metales en el mercado. Mientras, el cobre retrocedía levemente.

Otros metales industriales también caían en medio de un ambiente de cautela sobre el resultado de los diálogos comerciales de esta semana entre Donald Trump y Xi Jinping, que podrían influir en la demanda de productos básicos.

El precio de referencia del zinc a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1.4% a US$2,485.50 la tonelada a las 11:36 (GMT) después de caer un 2.4% el viernes.

El metal utilizado para galvanizar acero operaba bajo presión después que preocupaciones sobre demanda hicieron que los precios del acero chino bajaran más de un 5% a un mínimo de cinco meses.

El zinc cayó 2.5% en la Bolsa de Futuros de Shanghai , su mayor retroceso desde agosto. China es el mayor consumidor mundial de zinc y otros metales industriales.

Por su parte, el cobre a tres meses en Londres perdía 0.1% a US$6,201 la tonelada.

Entre otros metales, el aluminio perdía 0.8%, a US$ 1,934.50 y el níquel cedía 0.7% a US$ 10,835. El plomo caía 2.1% a US$ 1,927.50 y el estaño un 0.3% a US$ 18,720.