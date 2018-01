Wall Street sigue sumando récords y el Dow supera los 26,000 puntos

Wall Street terminó hoy con un triple récord en sus principales indicadores y con el Dow Jones de Industriales superando por primera vez los 26,000 puntos al cierre de la sesión.



Al cierre de las operaciones, el Dow Jones terminó con un avance del 1.25 % o 322.79 puntos y acabó en 26'115,65 enteros, por primera vez por encima de las 26,000 unidades, aunque esa marca la tocó provisionalmente el pasado 16 de enero.

Por su parte, el selectivo S&P 500 ganó un 0.94 % o 26.14 enteros, hasta 2'802,56 unidades, renovando así la marca histórica que había conquistado el pasado viernes.

También tuvo su propio récord el índice compuesto del mercado Nasdaq, que subió un 1.03 % o 74.59 puntos, hasta 7.298,28 enteros.

Se trata de la séptima ocasión en lo que va de año que los tres indicadores más importantes del mercado han coincidido con nuevas marcas históricas. La ocasión anterior fue el pasado viernes.

La sesión de hoy estuvo marcada, por una parte, por una nueva jornada de resultados empresariales, aunque en esta ocasión afectaron negativamente a dos de las empresas más importantes que dieron a conocer sus datos.

Una de ellas fue el grupo bancario Goldman Sachs, que perdió 1.86 % después de haber dado unos datos que no convencieron a los analistas. Lo mismo le pasó a Bank of America, fuera del grupo del Dow Jones, que retrocedió un 0.19 %.



En cuanto a los mayores perdedores dentro de ese grupo, aparte de Goldman Sachs, General Electric perdió un 4.72 %, Caterpillar un 0.48 % y la farmacéutica Merck un 0.06 %. Fueron las únicas firmas del Dow Jones que acabaron hoy en territorio negativo.

Aunque no encabezó las ganancias de ese grupo, Apple se anotó un avance del 1.65 %, remontando las pérdidas que había registrado al comienzo de la jornada y después de que diera a conocer detalles de un nuevo plan de inversiones.

Apple señaló que en el plazo de cinco años inyectará a la economía de Estados Unidos unos US$ 350,000 millones y 20,000 empleos, y además repatriará una importante suma, si no todo, de los capitales que tiene en el exterior.

Hoy todos los sectores terminaron en verde. Destacó el avance del tecnológico, un 1.45 %, por avances como el de Apple, IBM y Microsoft (+2.03 %).



También registraron importantes avances el sector de bienes de consumo no cíclico, un 1.30 %, y el de bienes de consumo cíclico, un 0.94 %.



En otros mercados, el petróleo de Texas terminó al alza, en US$ 63.97 el barril, y al cierre de Wall Street el oro bajaba a US$ 1'328,7 la onza, la rentabilidad de la deuda pública a 10 años subía al 2,574 % y el dólar ganaba terreno al euro, que se cambiaba a US$ 1,2207.