Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones retrocede un 0.38%

Wall Street cerró este viernes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, retrocedió un 0.38% en medio de informaciones que apuntan a nuevas dificultades en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones perdió 99.68 puntos, hasta situarse en 25,764.00, mientras que el selectivo S&P 500 bajó un 0.58% o 16.79 enteros hasta 2,859.53.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejó un 1.04% o 81.76 unidades y acabó en 7,816.29.

Tras oscilar a lo largo del día, el Dow Jones viró definitivamente a territorio negativo en la segunda mitad de la jornada, arrastrado por noticias que hablan de un bloqueo en las discusiones comerciales entre Washington y Pekín.

La cadena CNBC, citando a dos fuentes anónimas, aseguró que las fechas de la próxima ronda de contactos están en el aire, dado que no está claro qué se discutiría exactamente.

Según ese medio, China no ha dado ninguna indicación de estar dispuesta a revisar puntos que rechazó anteriormente.

El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, dijo durante el día que Washington tiene un "comportamiento intimidante" con Pekín y eso ha dado lugar a "graves contratiempos de negociación".

Estados Unidos elevó los aranceles a productos chinos por valor de US$ 200,000 millones la semana pasada, mientras que China tomó represalias este lunes con impuestos más altos sobre productos de Estados Unidos por valor de US$ 60,000 millones.

Tras arrancar a la baja, a media mañana hubo un rebote en los mercados que llevó al Dow a zona verde, al conocerse que la Casa Blanca posterga seis meses su decisión sobre la imposición de aranceles a la importación de vehículos con que ha amenazado a la Unión Europea (UE) y a Japón.

Sin embargo, las informaciones negativas sobre las discusiones con China que surgieron después lo devolvieron al rojo.

Todos los sectores de Wall Street acabaron en negativo, con la única excepción de las empresas de servicios públicos, que avanzaron un 0.48%).

Los peor parados fueron el sector industrial (-1.10%), el energético (-1.05%) y el tecnológico (-0.82%).

Entre los treinta valores del Dow Jones, las mayores caídas fueron para el grupo químico Dow Inc. (-4.11%), Caterpillar (-3.04%) y 3M (-1.58%).

Del otro lado, destacaron las ganancias de UnitedHealth (1.94%), Verizon (1.24%) y Cisco Systems (0.75%).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a US$ 62.76 y, al cierre de Wall Street, el oro bajaba hasta US$ 1,277 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años retrocedía hasta el 2.394% y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.1157.