Wall Street cierra con pérdidas tras descensos de Facebook y Nike

Las acciones en la bolsa de Nueva York cerraron hoy con caídas, presionadas por las constantes preocupaciones por cuestiones comerciales entre Estados Unidos con China y Canadá, así como por las pérdidas de Facebook y Nike.

Según se reportó en los últimos minutos de las operaciones, el Promedio Industrial Dow Jones perdió 12.34 puntos, o un 0.05%, a 25,952.48 unidades, y el índice selectivo S&P 500 cayó 4.79 puntos, o un 0.17%, a 2,896.73 unidades.

El índice Nasdaq Composite de valores tecnológicos perdió 18.29 puntos, o un 0.23%, a 8,091.25 unidades.

Las caídas se deben, principalmente, luego de que la agencia calificadora MoffettNathanson rebajara la calificación de Facebook a "neutral" desde "comprar", citando la conocida desaceleración del crecimiento de sus ingresos durante el segundo trimestre del año.

Asimismo, los inversionistas no vieron bien la decisión de Nike de elegir a Colin Kaepernick, exjugador de fútbol americano símbolo de la lucha antirracismo, como rostro de unos anuncios que marcan el trigésimo aniversario de su lema "Just Do It" ("Sólo hazlo").

En otros mercados, el petróleo referencial Brent cerró con un alza de 2 centavos, o un 0.3% a US$ 78.17 por barril y, al cierre de Wall Street, el oro al contado perdía un 0.7%, a US$ 1,192.05 a onza.