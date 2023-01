Los 100 bancos más grandes por ingresos obtuvieron US$ 77,100 millones de fusiones y adquisiciones, y emisión de acciones y deuda en el 2022, una caída del 38% con respecto al año anterior, dijo BCG Expand Research en Londres. El valor de los acuerdos globales se desplomó alrededor de un tercio a US$ 3.6 billones el año pasado, según datos compilados por Bloomberg.

“Con la inflación que tenemos en este momento, el entorno de altas tasas de interés no va a desaparecer de la noche a la mañana y es probable que este año también sea difícil”, dijo Jordan Galhardo-Burnett, jefe de publicaciones e información de Expand Research.

Los bancos pueden centrarse en otras áreas, como el comercio de bonos y los productos básicos, que tuvieron un buen desempeño en el 2022, agregó.

Los datos de BCG incluyen información de bancos como Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley. Goldman Sachs trabajó en transacciones por un valor de US$ 982,000 millones el año pasado, la mayor cantidad para cualquier banco según los registros de Bloomberg.

Esa cifra fue aproximadamente una cuarta parte menor que el total del banco estadounidense en el 2021. JPMorgan ocupó el segundo lugar con US$ 733,000 millones en acuerdos de crédito, una caída de más de un tercio con respecto al año anterior.

Los bancos estadounidenses, que comenzarán a publicar los resultados del cuarto trimestre la próxima semana, ya han señalado que las difíciles condiciones están afectando el desempeño. Los ingresos de banca de inversión de Goldman Sachs en el tercer trimestre cayeron un 57%, más de lo que habían pronosticado los analistas.

Los ingresos por suscripción de acciones y deuda se derrumbaron, al igual que las tarifas de asesoramiento de fusiones. En Citigroup, las comisiones de la banca de inversión se desplomaron un 64% en el tercer trimestre, mientras que JPMorgan vio caer sus tarifas en un 47%.

Esto se suma a una sombría temporada de bonos para los negociadores. Es probable que los banqueros que asesoran en fusiones y adquisiciones observen una disminución de sus bonos de hasta un 20%, estimó Johnson Associates Inc. el año pasado.

Sus contrapartes en suscripción probablemente tendrán la mayor caída, con una disminución del pago de incentivos de hasta un 45%, según el consultor de compensación. Las empresas recaudaron alrededor de US$ 204,000 millones de ofertas públicas iniciales durante el 2022, más de dos tercios por debajo del recuento del 2021, según muestran los datos de Bloomberg.

Algunas empresas podrán compensar la disminución de los ingresos con un desempeño más sólido en áreas como el comercio de tasas y la gestión de efectivo, dijo Eric Li, jefe de investigación bancaria global de Coalition Greenwich.

Los bancos esperan que la banca de inversión se recupere a partir de mediados del 2023 y que un mercado laboral ajustado pueda contrarrestar los despidos, que serán menos severos que durante la crisis financiera, según Li.