Wall Street abre mixto y el Dow Jones desciende un 0.13 %

Wall Street abrió hoy mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, descendía un 0.13 % media hora después de la apertura, en un inicio de la jornada bursátil que sigue marcada por los temores a una guerra comercial entre EE.UU. y China por la política arancelaria de Donald Trump.

Media hora después de la apertura, el principal indicador restaba 34,27 puntos, hasta 25,822.80 enteros, mientras que el indicador S&P 500 iba también a la baja en un 0.07 % o 1.94 puntos, hasta los 2,875.19 enteros.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan los grupos tecnológicos más importantes, subía, por su lado, un 0.15 % o 11.78 puntos, hasta 7,935.94 enteros.

Los sectores que presentaban mayores pérdidas eran el industrial (0.40 %), el financiero (0.39 %), inmobiliario (0.97 %) y el de salud (0.28 %).

El arranque de esta jornada bursátil en Estados Unidos estaba marcado, según los analistas de Wall Street, por los problemas comerciales que hay de fondo en la economía estadounidense.

Los inversionistas siguen observando la situación entre EE.UU. y China después de que el presidente Donald Trump amenazase al gigante asiático con nuevos aranceles.

El último movimiento de Trump va dirigido a imponer US$ 267,000 millones adicionales en aranceles a bienes chinos, además de los 200,000 millones ya propuestos. China ha prometido tomar represalias.

Los inversionistas están preocupados por una guerra comercial total que podría tener implicaciones negativas para el crecimiento económico global.

Negociadores de la UE y Estados Unidos se reunieron el lunes para hablar sobre un pacto que evitaría una disputa transatlántica.

Los negociadores se reunirán nuevamente a finales de septiembre para tratar de llegar a un acuerdo en los próximos meses.

Los inversores también enfrentan problemas estacionales negativos, ya que el mes de septiembre es históricamente el más débil del año.

Entre los 30 títulos recogidos en el Dow Jones, encabezaban las ganancias Nike (1.22 %), Home Depot (0.50 %) y Microsoft (0.48 %). Las firmas que tenían mayores pérdidas eran Goldman Sachs (1.29 %), 3M (1.17 %) y Travelers (0.88 %).

En otros mercados, el barril de Texas ascendía a US$ 67.74 el barril, el oro bajaba a US$ 1,193.20 la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años estaba estancado en un 2.9 % y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1.1576.