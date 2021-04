Mercados







Volúmenes récord de chatarra de cobre no compensarán déficit de este año Los precios del cobre, de unos US$ 9,400 la tonelada, están cerca del máximo de US$ 9,617 anotado en febrero, el mayor nivel desde agosto del 2011 y más del doble de los valores vistos en marzo del año pasado, cuando la actividad de manufacturas se paralizó por las restricciones del COVID-19.