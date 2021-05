La emisión de bonos verdes en mercados emergentes se duplicará para 2023 y superará los US$100.000 millones, según dos de los principales actores del sector.

La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI) y el administrador de activos europeo Amundi SA, quienes juntos crearon el fondo de bonos verdes más grande del mundo dirigido a mercados emergentes, predicen que las ventas aumentarán rápidamente desde los US$ 40,000 millones observados en el 2020.

Los emisores se verán estimulados por la perspectiva de costos de endeudamiento más baratos para dicha deuda, informaron el lunes en un comunicado.

“La perspectiva para la emisión de bonos verdes en mercados emergentes sigue siendo sólida”, dijo Yerlan Syzdykov, director global de mercados emergentes de Amundi. “Los esfuerzos de política fiscal en las economías emergentes traerán recuperaciones, proporcionando una oportunidad para impulsar la inversión verde en áreas que incluyen energía renovable, infraestructura urbana verde y agricultura ambientalmente inteligente”.

Para ampliar la emisión en mercados emergentes, se debe mejorar la calidad de la información para los inversionistas, mientras que los prestatarios necesitan una mayor conciencia y la capacidad de etiquetar los activos como verdes, dijo Jean Pierre Lacombe, director de investigación de mercado de la CFI.

Para evitar el riesgo de lavado verde, los inversionistas deberían comprometerse activamente con los emisores, dijo Syzdykov de Amundi.

Los responsables de formular las políticas también deberán realizar cambios en los marcos regulatorios para reforzar las finanzas sostenibles. Hasta ahora hay poca claridad en las reglas de todo el mundo sobre lo que se puede considerar un proyecto ecológico, a medida que los países crean sus propios proyectos.

Es probable que no haya escasez de demanda de activos verdes de mercados emergentes a medida que los fondos se apresuran para ingresar al sector. El fondo Amundi Planet Emerging Green One de US$ 1,500 millones, una asociación con la CFI, tuvo uno de los mejores desempeños el último trimestre, según Bloomberg Intelligence.