No se deje engañar por el impulso de la actividad este mes en los principales mercados de deuda de América Latina.

La ola de emisiones será breve y las ventas anuales de bonos internacionales caerán hasta en un tercio, disminuidas por el lento crecimiento económico, los disturbios políticos en la región y la incertidumbre en el período previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Itaú Unibanco Holding SA, el mayor suscriptor de bonos de América Latina, pronostica ventas de bonos extranjeros entre US$ 80,000 millones y US$ 100,000 millones este año, por debajo de los US$ 120,000 millones en el 2019.

Los inversionistas, llenos de efectivo, tienen apetito por la deuda de alto rendimiento de la región. Sin embargo, empresas y gobiernos están recortando las inversiones, mientras que más se adhieren a sus mercados de deuda interna cuando solicitan préstamos, según Ricardo Navarro, director de renta fija del banco brasileño en América Latina.

“Estimamos que la oferta se verá limitada por un crecimiento moderado en la región, incertidumbre regulatoria en ciertas industrias, un crecimiento continuo y un impulso en las alternativas del mercado local”, dijo Navarro en una entrevista telefónica. Nuevos acuerdos “continuarán siendo impulsados por la refinanciación y la gestión de responsabilidad, mejorada por la búsqueda global de rendimiento”, dijo.

Varios países y empresas ya han vendido deuda en enero, buscando cerrar operaciones antes de que suban los costos de financiamiento, en un contexto en donde los inversionistas tienen apetito rendimientos altos. Entre los emisores figuran Petróleos Mexicanos con su acuerdo de US$ 5,000 millones el martes tras las ventas del gobierno mexicano, el gigante del cobre Codelco, así como dos bonos verdes del Gobierno chileno.

Si bien se espera que el crecimiento económico regional se recupere ligeramente este año, sigue siendo lento. El Fondo Monetario Internacional, que espera una expansión de solo 1.6%, recortó su perspectiva debido a débiles niveles de inversión en México y al impacto de los disturbios sociales generalizados en Chile. Entretanto, el crecimiento está cerca de repuntar en Brasil, la economía más grande de la región.

“Estamos viendo un comienzo de año extremadamente activo con una amplia gama de emisores que acceden al mercado aprovechando la liquidez global y el sentimiento favorable del mercado”, dijo Baruc Saez, director de banca de inversión de América Latina fuera de Brasil para Itaú.

Este ritmo acelerado disminuirá a medida que avance el año por manifestaciones en Colombia, manifestaciones por la reforma de pensiones en Chile y las ruidosas elecciones primarias presidenciales de EE.UU., que limitarán la ventana para nuevas ventas de deuda, comentaron ejecutivos de Itaú.

Itaú lideró la región en suscripción de ventas de deuda por primera vez el año pasado, superando a Citigroup Inc. que había estado en la cima durante los dos años anteriores, según datos compilados por Bloomberg.