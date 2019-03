Ventas de autos en Estados Unidos caen en febrero por débil demanda por SUV

Los fabricantes de automóviles reportaron el viernes una caída de las ventas de autos ligeros en Estados Unidos debido a una desaceleración de la demanda por vehículos utilitarios deportivos (SUV) tras años de rápido crecimiento, lo que apunta a un descenso de las ventas generales en 2019.



Toyota Motor Corp, la tercera automotriz en Estados Unidos por volumen, reportó una caída de un 5,2 por ciento en sus ventas a 172.748 vehículos debido a bajas en las cifras de su sedán Camry, así como en sus camionetas Tundra y sus minivans Sienna.

Su rival más pequeña Fiat Chrysler Automobiles NV dijo que sus ventas disminuyeron un 2 por ciento a 162.036 unidades, debido a una menor demanda por su Jeep Compass y su utilitarios deportivos Renegade.



"La industria en general ha tenido un inicio más lento debido en parte al clima, la paralización del gobierno de Estados Unidos y las preocupaciones sobre los reembolsos de impuestos", dijo en un comunicado Reid Bigland, jefe de ventas en Estados Unidos de Fiat Chrysler.



Analistas han dicho que las crecientes tasas de interés en los créditos automotores podrían golpear a la demanda este año. Mayores tasas se traducen en pagos mensuales más altos para los consumidores y podrían llevar a que algunos pospongan las compras.

General Motors Co y Ford Motor Co, las dos mayores automotrices de Estados Unidos, han dejado de reportar sus cifras mensuales de ventas de autos. Pero el sitio de internet Automotive News estimó que las ventas de vehículos ligeros de Ford en el país cayeron un 4,4 por ciento el mes pasado. (https://bit.ly/2ErsLQk)



La japonesa Honda Motor Co Ltd reportó una baja de un 0,4 por ciento en sus ventas de vehículos en Estados Unidos a 115.159 unidades, mientras que las de Nissan Motor Co Ltd se hundieron un 12 por ciento a 114.342 unidades en febrero.



Economistas consultados por Reuters en un sondeo estimaron que las ventas de autos y camionetas de Estados Unidos habrían caído a 16,8 millones de unidades en términos anualizados en febrero, desde 17,01 millones de unidades el año previo.