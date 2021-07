Empresas de todo el mundo vendieron una cantidad sin precedentes de bonos de grado especulativo en el primer semestre después de que los costos de endeudamiento cayeran a mínimos históricos, lo que aumentó el interés de los inversionistas por el riesgo.

Los emisores colocaron más de US$ 535,000 millones en bonos de grado especulativo en todas las monedas, la mayor cantidad registrada en cualquier semestre y un aumento de 49% con respecto al año anterior, según datos compilados por Bloomberg. Los rendimientos de los bonos basura en Estados Unidos se redujeron a un mínimo histórico esta semana y los costos de endeudamiento para las empresas más riesgosas en euros no están lejos.

Debido a que las valoraciones de los bonos de alto rendimiento en muchas regiones ya están bajo presión y a que la Reserva Federal está adelantando sus proyecciones de cuando podría aumentar las tasas, los inversionistas se dejan un pequeño colchón frente a las pérdidas en caso de que los mayores costos de endeudamiento comiencen a afectar los flujos de efectivo de las empresas más débiles.

También están aumentando las preocupaciones sobre las consecuencias de las tensiones de la deuda en algunas partes del mundo. China Evergrande Group, el mayor vendedor de bonos basura en dólares de Asia, disminuyó recientemente la percepción de cierta deuda de alto rendimiento de la región, después de que las autoridades tomaran más medidas para frenar el apalancamiento excesivo.

Hasta ahora, esos riesgos no han sido un factor de disuasión importante para el mercado de deuda basura en todo el mundo. Un repunte de la economía mundial de la pandemia, impulsado por la amplia administración de vacunas en muchas naciones desarrolladas, ha atraído a los inversionistas, en un momento en que los rendimientos de la deuda corporativa mejor calificada también han caído.

“El impulso del crecimiento del PBI debería sustentar la inversión en activos de riesgo”, dijo Todd Schubert , jefe de investigación de renta fija de Bank of Singapore Ltd., que ve el potencial de que la tendencia actual de emisiones basura continúe en el segundo semestre.

Los diferenciales adicionales de los bonos basura sobre los instrumentos con grado de inversión también brindan a los inversionistas más protección contra el impacto adverso de cualquier aumento de tasas en el futuro en medio de presiones inflacionarias, lo que aumenta su atractivo, dijo.

Eso contrasta con la deuda con calificaciones más altas. Los diferenciales de los bonos estadounidenses con grado de inversión se ajustaron esta semana a su nivel más bajo desde el 2005, en alrededor de 80 puntos básicos, dando a los inversionistas poco espacio para absorber un aumento de la inflación potencialmente más rápida de lo esperado o un ritmo más rápido de alzas de tasas por parte de la Fed.

Los rendimientos récord de los bonos basura estadounidenses no han frenado la demanda de los bonos de alto rendimiento de los grandes inversionistas, lo que, hasta el miércoles, había ayudado a impulsar la emisión a más de US$ 238,000 millones en lo que va del año. Eso es un máximo histórico para un primer semestre, eclipsando la oferta de alrededor de US$ 210,000 millones durante los primeros seis meses del 2020, según datos compilados por Bloomberg.

Ese ritmo frenético también puede estar en camino de acelerarse aún más. Los analistas de Bank of America Corp. esperan que la emisión de bonos basura alcance un récord de US$ 500,000 millones este año, impulsada en parte por la creciente prevalencia de grandes adquisiciones apalancadas, escribieron recientemente estrategas liderados por Oleg Melentyev.