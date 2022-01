La plataforma de operaciones con criptomonedas FTX recaudó US$ 400 millones de inversores como SoftBank, con una valoración de US$ 32,000 millones, convirtiéndose en una de las empresas emergentes más valiosas de un sector de rápido crecimiento como el de las divisas digitales.

La ronda de financiación también incluyó inversiones de Temasek Holdings de Singapur y de la Junta del Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario, entre otros, dijo FTX.

FTX, con sede en Bahamas, es propietaria y operadora de FTX.com, una plataforma de criptomonedas que atiende a una amplia base de clientes, incluidos inversores minoristas e institucionales de fuera de Estados Unidos.

La empresa ha recaudado US$ 1,800 millones en los últimos seis meses, impulsada por las apuestas de capital riesgo en un sector que ha suscitado un interés sin precedentes desde el inicio de la pandemia del COVID-19. En octubre, el negocio fue valorado en US$ 25,000 millones.

La semana pasada, la división estadounidense de FTX dijo que estaba valorada en US$ 8,000 millones tras recaudar US$ 400 millones en su primera ronda de financiación del mismo grupo de inversores.

La inversión del Vision Fund 2 de SoftBank es la última que protagoniza en el sector de las criptomonedas. En noviembre invirtió en Sandbox, una plataforma de juegos con sede en Hong Kong que permite a los usuarios construir un mundo virtual utilizando tokens no fungibles (NFT).

También lideró una ronda de financiación de US$ 680 millones por el videojuego de fútbol fantasía Sorare, basado en la tecnología de las cadenas de bloques, así como otra de US$ 155 millones para el negocio Blockdaemon. El conglomerado japonés también invirtió US$ 200 millones en Mercado Bitcoin, una de las mayores plataformas de criptomonedas de América Latina.

FTX dijo que había crecido rápidamente desde su última ronda de financiación en octubre. Su volumen diario de operaciones se ha disparado un 40%, hasta alcanzar los US$ 14,000 millones, lo que la convierte en la tercera bolsa de criptomonedas más grande del mundo.