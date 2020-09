La expansión del Covid-19 ha acelerado las transacciones sin contacto en el país. Estas alcanzaban el 10% en enero, mientras que hoy ya representan el 50%, cifra a las que se calculaba llegar recién a finales de año.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, se ha registrado un aumento del 1.7% en la penetración de tarjetas. La frecuencia de uso del contactless ha crecido 47% en tarjetas de crédito y 76% en tarjetas débito desde el inicio de la crisis sanitaria, según Kantar. “La tarjeta contactless facilita la transacción. El temor al contagio ha acelerado su uso”, explica Iván Catañeda, gerente de soluciones VendeMás de Niubiz.

Hoy se calcula que la penetración de medios de pagos digitales alcanza el 17% en el Perú. “El rey sigue siendo el efectivo”, reconoce Castañeda, pero la tendencia es hacia un mayor uso de soluciones digital para pagar.

El ticket promedio en pagos digitales pasó de S/ 80 antes de la cuarentena a S/ 94 en lo que va del estado de emergencia. Las categorías con mayor movimiento en el segmento masivo en esta coyuntura son bodegas, restaurantes, servicios profesionales y salud.

Pioneros en la región andina

Con el objetivo de impulsar la inclusión financiera en el país, Niubiz lanzará la próxima semana la solución de cobro con celular en el app VendeMás, que ya incluye otras opciones de pagos digitales, como link de pago y código QR.

Los pequeños comerciantes o emprendedores que no quieran o no puedan comprar un POS tendrán la opción de descargar el app VendeMás en su celular para, a través de la tecnología NFC (Near Field Communication) —la cual convierte al teléfono en un POS, es decir, en un punto de venta—, empezar a cobrar al acercar el celular a las tarjetas contactless que hay en el mercado.

“Somos los primeros en la región andina en sacar esta tecnología”, dice Castañeda. Esta ha sido desarrollada con Visa. Así se evita el contacto físico entre personas al momento de pagar en un comercio. Además, para los pagos de hasta S/ 150 no se necesita firmar o ingresar el número de pin, y el comprobante se emite de forma digital.

Hoy la app VendeMás tiene más de 300,000 descargas de pequeños negocios y emprendedores. Con esta nueva solución, Niubiz espera sumar 280,000 comercios entre septiembre y diciembre.