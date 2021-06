Los inversionistas en bonos están penalizando a las empresas colombianas por los errores del Gobierno, vendiendo deuda corporativa ante la especulación de que el país está a punto de ser degradado por segunda vez a la categoría de deuda especulativa.

Los bonos en dólares de las empresas con sede en el país andino fueron los de peor desempeño en los mercados emergentes en mayo, según un índice de deuda corporativa de Bloomberg Barclays. Los rendimientos de los bonos vendidos por la petrolera estatal Ecopetrol SA y Bancolombia SA, el mayor banco del país, alcanzaron su máximo nivel desde fines del año pasado cuando Colombia estaba siendo afectada por la pandemia.

La venta masiva se debe más a la calificación crediticia soberana de Colombia que a alguna preocupación específica sobre las propias empresas. El mes pasado, el presidente Iván Duque retiró un inoportuno proyecto de ley para aumentar los impuestos, el ministro de Hacienda se vio obligado a dimitir y el descontento popular causó estragos. S&P Global Ratings redujo la calificación del país a grado especulativo.

Los inversionistas ahora apuestan a que Fitch Ratings siga a S&P. Esto llevaría la calificación soberana a territorio de especulación y provocaría la venta forzosa de hasta US$ 2,000 millones en bonos soberanos por parte de los administradores de dinero que sólo tienen deuda con grado de inversión, según estimaciones de Bank of America. Según JPMorgan Chase & Co., ya hay unos US$ 14,300 millones de deuda corporativa que están a punto de caer en la categoría de “basura”.

“Ya hay una reducción del apetito de los inversionistas por la deuda en general, incluso sin la rebaja de Fitch”, dijo Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina. Una rebaja podría hacer que los diferenciales de los bonos corporativos suban a 40 a 60 puntos básicos por encima del soberano, el doble que antes de la decisión de S&P, según Jalil.

Por ahora, Colombia mantiene su calificación de grado de inversión en dos de las tres principales agencias calificadoras. Moody’s Investors Service le asigna una calificación de Baa2, dos escalones por encima de la categoría de especulación. Fitch dijo que planea realizar la revisión semestral de su calificación BBB- dentro de uno o dos meses.

Algunos precios de bonos corporativos ya reflejan las expectativas del mercado de que una rebaja es una certeza. Analistas de JPMorgan escribieron en una nota que “en general, las valoraciones parecen incorporar ya el riesgo de depreciación”.

Los rendimientos de los bonos a 10 años vendidos por Ecopetrol son más altos que los de la también estatal Petróleo Brasileiro SA con calificación especulativa. Empresas Públicas de Medellín, o EPM, y Promigas registraron algunas de las mayores pérdidas en América Latina en mayo.

Dos grupos

No todo es pesimismo. En general, las empresas colombianas enfrentan pocos vencimientos de bonos denominados en dólares en el corto plazo y han reforzado las reservas de caja durante el último año, según Fitch.

Fitch estima que las calificaciones de más de la mitad de las empresas que cubre no se verían afectadas por un recorte soberano. Ese grupo incluye al conglomerado financiero Grupo Sura y la eléctrica Grupo Energía Bogotá y Promigas.

Pero hay otro grupo de al menos ocho empresas en las que el Gobierno posee una participación o que se verían afectadas por un cambio en el techo de calificaciones en el país. Estas incluyen a Ecopetrol, Interconexión Eléctrica SA, EPM e Isagen SA, entre otras.

Para esos bonos, los inversionistas dicen que es probable que continúe la venta masiva.

“Cuando Fitch baje la calificación, se materializará la pérdida de grado de inversión de empresas cercanas al soberano”, dijo. Sergio Olarte, analista de Scotiabank Colpatria en Bogotá. “Cuando eso suceda, los precios deberían bajar”.