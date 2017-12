Este único factor podría decir cuánto se hundirá Bitcoin

Pese a que la fuerte caída de bitcoin -25%, o casi US$ 4,000, de un día para otro (y 33% desde el comienzo de la semana)- ha hecho que algunos estén prediciendo que la burbuja está comenzando a reventar, también podría proporcionar evidencia sobre la longevidad de la criptomoneda.



El tema importante son las transacciones. Y si está buscando dónde podría estar el piso para la caída de bitcoin, ese es un buen lugar para comenzar. Tom Lee, uno de los mayores alcistas de bitcoin en Wall Street y titular de investigación de Fundstrat, dijo en Bloomberg TV el viernes en la mañana que cualquiera que diga que bitcoin se basa en nada no ha "hecho sus tareas".



El aumento de bitcoin este año ha seguido un repunte en el valor de las transacciones. A comienzos de año, había US$ 275 millones en transacciones diarias en bitcoin.



A principios de esta semana, esa cifra había aumentado a más de US$ 5,000 millones. Ello corresponde a un incremento de 1,700%, que es más que el alza que ha registrado bitcoin este año, incluso antes de su caída actual.



De modo que Lee dice que hablar de que bitcoin no tiene ningún valor intrínseco -que es una burbuja basada únicamente en la especulación- es falso. No está basado en nada. Más personas la están usando. Y si más gente la está utilizando, debería valer más, así funciona la lógica.



De hecho, dice, casi todo el aumento en los precios de bitcoin se puede atribuir a ese incremento de las transacciones. La verdadera pregunta es si esas cifras de transacciones son reales o se basan en algo efímero.



Se supone que las transacciones de bitcoin solo siguen las instancias en las que alguien usa la moneda digital para comprar una cosa real. Pero existe debate respecto de si ello es realmente así.



Por el contrario, es muy posible que la gran alza en el precio de bitcoin -y el aumento en el interés de los inversores por comprarlo y venderlo- sea lo que esté elevando el valor de las transacciones, no su uso como medio de intercambio.



Lo que complica las cosas es el reciente aumento de las tarjetas de débito de bitcoin. Funcionalmente, permiten a los usuarios gastar bitcoin en cualquier firma minorista que acepte tarjetas de crédito importantes.



Pero las tarjetas cambian los bitcoins a dólares antes de la compra, por lo que es un canje de bitcoins que trae consigo una transacción.



Es por eso que la actual caída del precio podría entregar información respecto de bitcoin. Si las transacciones se mantienen altas incluso cuando el precio de bitcoin cae, entonces bitcoin en realidad podría haberse merecido su enorme aumento de precio. Si no, era una burbuja.



Los primeros resultados no son buenos. Las transacciones de bitcoin cayeron US$ 1,700 millones el miércoles, de acuerdo con los datos más recientes disponibles en el sitio de seguimiento de criptomonedas blockchain.info.



Sin embargo, ese es un día y la cantidad es volátil, y a US$ 3,600 millones todavía está muy por encima del comienzo del año. La esperanza para los alcistas de bitcoin es que, incluso si se trataba de una burbuja, el aumento en el precio atrajo a inversores que ahora se convertirán en usuarios de bitcoin, lo que significa que la moneda digital llegó para quedarse.