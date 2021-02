Un récord de US$ 58,100 millones entró en los fondos de renta variable mundial durante la semana pasada, ya que los inversores sacaron efectivo y redujeron su exposición a los bonos, mostraron los datos de flujo de fondos semanales de BofA.

Las acciones mundiales alcanzaron máximos históricos esta semana, ya que las ganancias empresariales y las perspectivas de una recuperación económica animaron a los inversores.

La fiebre por la renta variable ha provocado un desplazamiento extremo entre los clientes de gestión de patrimonios del banco de inversión estadounidense, con un 63.1% asignado a la renta variable -el más alto de la historia- y un 19.1% a la deuda -el más bajo de la historia-.

El banco de inversión dijo que la mayor parte de los flujos de la semana pasada fueron a parar a la renta variable estadounidense, con US$ 36,300 millones, la cifra más alta de la historia, y que los fondos de gran capitalización recibieron US$ 25,100 millones en la semana hasta el miércoles.

La compra incesante de grandes valores tecnológicos también ha sido una característica importante en las últimas tendencias de inversión. Los fondos del sector atrajeron US$ 5,400 millones, superando el récord de US$ 4,200 millones de la semana pasada.

El indicador Bull & Bear de BofA llegó a 7.7, justo por debajo de los niveles “extremadamente alcistas”, en una señal de exuberancia.

El ambiente de riesgo desencadenó salidas de dinero del efectivo y del oro. Los fondos de efectivo perdieron US$ 10,600 millones, mientras que el oro registró sus primeras salidas en dos meses, con una huida de US$ 800 millones. Los fondos de bonos recibieron US$ 13,100 millones.