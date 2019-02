Tres grandes bancos de EE.UU. anticipan repunte del cobre este año

Si usted está apostando a un repunte de los precios del cobre este año, no es el único.

Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y Bank of America Corp., tres de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos, anticipan un incremento del valor del metal rojizo conforme las reservas disminuyen, los mercados bursátiles se recuperan y el ritmo de alzas de los tipos de interés en Estados Unidos se desacelera.

Las existencias en los almacenes controlados por las bolsas de Nueva York, Londres y Shanghái se han desplomado un 46% en el último año. Sin embargo, el temor a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China frene el crecimiento mundial ha eclipsado la disminución de inventario.

Entretanto, las señales de que China adoptará más medidas para estimular su economía están impulsando el optimismo de que la demanda de metales mejorará.

"No se necesita una gran cantidad de crecimiento de la demanda para que el cobre se vea mucho más fuerte de lo que está ahora", dijo Michael Widmer, director de análisis de metales de BofA, por teléfono desde Londres.

El miércoles, el metal rojizo alcanzó los US$ 6,284.50 la tonelada, el nivel más alto desde el 4 de diciembre. El precio ha subido un 4.7% en el 2019, después de caer un 18% el año pasado. Se negociaba a US$ 6,243 la tonelada en Asia el jueves.

Widmer cree que los precios subirán a US$ 7,000 para finales de año, frente a la media proyectada de US$ 6,250 para el segundo trimestre y US$ 6,750 para el tercero.

Goldman cree que los precios podrían alcanzar unos US$ 7,000 en los próximos 12 meses, mientras que Citigroup anticipa un precio de hasta US$ 6,700 en tres a seis meses.Es "hora de hacer ruido", dijeron los analistas de Citigroup encabezados por Max Layton en un informe del 4 de febrero.

Estamos cada vez más seguros de que el crecimiento de la demanda de cobre en China será suficiente para que el cobre continúe en déficit en el 2019".

La producción minera de cobre podría crecer un 1.4% en el 2019, suponiendo que las alteraciones a los suministros mantengan el nivel del año pasado, dijo Widmer de BofA. Pero también podría haber una disminución, agregó, ya que las compañías mineras "llevan apretándose el cinturón desde el 2013". Los gastos de capital han disminuido en más de la mitad en ese tiempo.

Goldman dice que las condiciones en China podrían acelerarse. "Si bien nuestras estimaciones de oferta y demanda apuntan a un mercado equilibrado en el 2019, esperamos que los precios del cobre aumenten" a medida que mejora el telón de fondo en China, dijo en un comentario del 6 de febrero.

"A largo plazo, nuestra visión optimista de la demanda, junto con la falta de proyectos a gran escala totalmente nuevos, se traduce en los aumentos previstos de los precios del cobre".