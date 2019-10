Los vehículos que transitan por las calles del Perú, principalmente, son convencionales de motor de combustión interna (gasolina y diésel) y de combustión interna con combustible alternativo (autogás, gas natural; este grupo también incluye biocombustible e hidrógeno). Sin embargo, ya en el Perú empieza a sonar el término “electromovilidad”, es decir, ya se habla de introducir al país el transporte eléctrico.

En este contexto, ¿cuál es la agenda pendiente para que el Perú se sume a la corriente mundial del transporte eléctrico? Según el último libro de Osinergmin: “Electromovilidad: Conceptos, políticas y lecciones aprendidas para el Perú”, aún cuando la electromovilidad es aún un tema incipiente en el país, tras la revisión de experiencia internacional, hay algunos puntos que deben priorizarse.

Uno de ellos es la aprobación de una estrategia nacional de electromovilidad. El regulador señaló que corresponde a tres ministerios: Energía y Minas (Minem), Transporte y Comunicaciones (MTC) y Ambiente (Minam) la elaboración de esta estrategia -con miras al 2030 y 2050- que, entre otros, designe claramente la entidad encargada de ejecutarla.

El documento también recomienda que se promuevan tarifas para la recarga eficiente de vehículos. En este punto, las futuras electrolineras, por la necesidad de potencia que tendrán, “deberían operar como usuarios libres” teniendo la posibilidad de definir un precio con el suministrador.

“Los clientes libres tienen una facilidad de negociar con los generadores de energía. Y ciertamente, un negocio como el de una estación de venta de combustible va a comprar grandes cantidad de energía porque va a despachar a los vehículos. Podría ser una característica, que compren como cliente mayor y a partir de ahí desarrollar su modelo de negocio”, señaló el presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Daniel Schmerler.

-Lima-

Para el caso de Lima -donde se concentra el mayor número de vehículos- se recomienda promover la electrificación del sistema de transporte público. El documento señala que la Municipalidad de Lima (MML) ha suscrito contratos de concesión para los servicios Metropolitano y Corredores Complementarios. El municipio, o la recientemente creada Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), deben evaluar realizar modificaciones contractuales que permitan incluir la obligación de renovar las flotas con buses eléctricos (sin alterar el equilibrio económico-financiero de las concesiones).

De hecho, el Schmerler, señaló que podría reunirse con la ATU -si así se requiere- para abordar el tema de la electromovilidad. “Todo lo que sea propuesta que pueda contribuir en encontrar soluciones en temas donde tengamos algún tipo de competencia, como la electromovilidad, con todo gusto (nos reuniríamos). Tenemos la mayor disposición para colaborar, dar sugerencias que consideren que de nuestra parte podamos dar una contribución”, remarcó.

Además, en el texto, se recomienda como parte del proceso de ordenamiento de taxis en Lima y Callao, que se evalúe la electrificación del sistema, debido a que son la segunda forma de transporte público más utilizada (31.27% de los viajes diarios). “Pueden evaluarse esquemas de préstamos con intereses reducidos mediante la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide)”, menciona.

-Incentivos económicos y no económicos-

Según expuso el titular del regulador, el precio de los automóviles eléctricos ha disminuido debido a los avances tecnológicos, sin embargo, aún continúan siendo menos atractivos que los vehículos convencionales.

Siendo así, y teniendo en cuenta el impacto en los ingresos fiscales, el Estado -señala el texto- "debe evaluar la conveniencia de establecer medidas adicionales para promover la compra de vehículos eléctricos” (exoneraciones temporales del IGV, a vehículos eléctricos u otorgamiento de subsidios focalizados a vehículos en determinado rango de precios).

Asimismo, de manera temporal, los distintos niveles de gobierno pueden evaluar el otorgar incentivos no económicos (reducción o exoneración en peajes, tarifas de estacionamientos, impuestos vehiculares, entre otros).

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) recordó que según estimaciones del BID, el avance de la tecnología permitirá la disminución de los precios de las baterías. Así en el 2017, el costo por kWh era de US$ 300 y se espera que para 2025 ronde los US$ 100, y US$ 70 en 2040. Por ello, en línea con lo expuesto por Osinergmin, propuso también que el ingreso de estas nuevas tecnologías vaya de la mano con incentivos financieros y no financieros.

“Para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos se pueden establecer beneficios tributarios, como la reducción al IGV o la eliminación del impuesto al patrimonio vehicular; o incentivos no tributarios, como bonos que abaraten el precio de adquisición. Además es prioritario, incentivar la instalación de estaciones de carga (electrolineras)”, anotó la AAP.

Estos no son los únicos temas pendientes. También el libro sugiere: garantizar energía limpia para recarga de vehículos, desarrollo de investigación, desarrollo de infraestructura para la movilidad eléctrica (como las estaciones de carga), contar con una estrategia para la disposición de baterías, profundizar medidas para la existencia de una flota menos contaminante, entre otros.

Además, se menciona que debe estar en la agenda el desarrollar un marco normativo que permita la explotación de litio.

-Beneficios y retos-

La AAP, destacó entre los principales beneficios de los autos eléctricos y de los autos híbridos (enchufables y no enchufables) destacan el nulo o menor consumo de combustible, menores gastos de mantenimiento, no emite material particulado y el consumo de energía eléctrica es menor que en los modelos de combustible.

Sin embargo, también existen algunos retos que la electromovilidad debe superar, por ejemplo, -según el documento de Osinergmin- la fabricación de vehículos eléctricos resulta más contaminante que los vehículos convencionales (Ver tabla).

Beneficios y retos en la implementación de la electromovilidad.