Total ve el crudo en US$ 100 y dice que eso podría no ser bueno

Total SA está entre el creciente coro de voces que advierte que el petróleo puede subir a US$ 100 por barril. Pero al gigante energético francés no le emociona esa posibilidad.

El máximo responsable de Total, Patrick Pouyanne, cree que hay factores, como las próximas sanciones a Irán e interrupciones de la producción en Venezuela, que están reduciendo el suministro en el mercado e impulsando los precios hacia los tres dígitos por primera vez desde el 2014, según afirmó en una entrevista con Bloomberg Television.

“No estoy seguro de que sean buenas noticias” para la economía mundial, dijo Pouyanne. “Incluso para la industria petrolera, porque cuando los precios suben a ese nivel, uno abre la puerta a la competencia” y la demanda caerá, afirmó.

Si bien el repunte del petróleo ha estabilizado a una industria afectada por el derrumbe de precios de 2014, hay una creciente preocupación de que podría desacelerar el crecimiento mundial. Esto podría ser particularmente dañino para las economías emergentes, donde el debilitamiento de las monedas locales encarece las importaciones en dólares. Mientras tanto, la competencia de vehículos impulsados por nuevas fuentes de energía está reduciendo la demanda mundial futura.

El crudo Brent subió por encima de los US$ 80 este mes, por primera vez en casi cuatro años, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciara que no tomará medidas inmediatas para controlar los precios. Las inminentes sanciones de Estados Unidos a las ventas de petróleo iraní tendrían un impacto mayor en el mercado que el registrado la última vez, dijo el máximo responsable de BP Plc, Bob Dudley, esta semana.

“Requiere tiempo”

La importante firma de corretaje Mercuria Energy Group Ltd. dijo esta semana que los precios podrían superar los US$100 por barril en el cuarto trimestre. Su competidor, Trafigura Group espera que se alcance este nivel a principios de 2019. Sin embargo, no todos están convencidos. Goldman Sachs Group Inc. cree que se requiere de una restricción mayor del suministro, más allá de Irán, para que el crudo vuelva a ese nivel de precios.

Estados Unidos ha descartado inyectar más petróleo desde su suministro de emergencia, para evitar que los precios suban cuando las sanciones a Irán entren en vigor en noviembre.

El secretario de Energía, Rick Perry, dijo que el uso de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo tendría un “impacto bastante menor y de corto plazo” y que otros productores podrían compensar las pérdidas.

Cualquier ayuda de Arabia Saudita, principal país de la OPEP, para cerrar la brecha en el suministro requerirá de tiempo, según Pouyanne. El ejecutivo de Total recordó que ha advertido del regreso del petróleo a los US$ 100 desde junio.

“En nuestra industria, no puedes apretar un botón para que fluya el petróleo”, dijo Pouyanne. “Es más complejo, requiere tiempo”.