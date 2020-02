Tipo de cambio se dispara: dólar sube a S/ 3.43 a media mañana

Si bien el tipo de cambio empezó el día estable en S/ 3.40, al promediar las 9.30 de la mañana el precio del billete verde se disparó a S/ 3.4304 de acuerdo a datos de Bloomberg.

En la víspera, Scotiabank proyectó que el precio del dólar podría superar la barrera de S/ 3.42 por dos factores cables: el avance del coronavirus en el mundo y la caída del precio del precio del cobre a US$ 2.56/lb.

“En Perú el principal factor (por el repunte del precio del dólar) está asociado al precio del cobre que se ha deteriorado en las últimas semanas a US$ 2.56 por libra de niveles de US$ 2.80/lb o US$ 2.85/lb que estaba en quincena de enero, que es cuando alcanzó su nivel mas alto. Ahora con la expansión del coronavirus lo que más sufren son los comodities”, explicó ayer Mario Guerrero.

¿Qué deben hacer aquellas personas con préstamos en dólares? El economista recomendó a aquellas personas con préstamos en dólares cambiarse a soles para evitar la volatilidad -que continuará en los siguientes días- así como las altas tasas de interés.

A esta panorama se añade que al promediar las 9.40 de la mañana, la BVL también registra datos negativos: el Índice General cae 0.37%; Perú SEL retrocede en 0.25% y el Índice Lima 25 en 0.3%.