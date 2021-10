El dólar subió el lunes por tercera jornada consecutiva en la plaza cambiaria pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), en medio del pedido del voto de confianza del Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez al Congreso; mientras que la divisa estadounidense se fortalecía a nivel global tras tocar un mínimo de un mes impulsado por expectativas de un ajuste de las políticas monetarias.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 3.9740 en el mercado interbancario, un nivel mayor en 0.15% frente a los S/ 3.9680 del cierre del último viernes, según datos del BCR.

El dólar arrancó la jornada a la baja y tocó los S/ 3.9597, pero luego retomó una tendencia al alza. Para atenuar la volatilidad del tipo de cambio, el BCR salió a colocar swaps de tasas de interés por S/ 100 millones y swaps cambiarios por S/ 360 millones en tres subastas.

Minutos antes del cierre de la sesión, el instituto de emisor salió a vender al contado US$ 6 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 3,9749 por cada dólar. Con el resultado, el BCR acumula ventas por US$ 536 millones en lo que va de octubre y por US$ 9,782 millones en lo que va del año.

Operadores informaron que el dólar sube ante la demanda de divisas de parte de inversionistas locales. Indicaron que el billete verde seguirá mostrando episodios de volatilidad asociados a la incertidumbre política a nivel local y el inicio del retiro de estímulos monetarios de Estados Unidos.

Hoy la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, acudió al Congreso para exponer la política general del gobierno y solicitar la confianza del Parlamento. Al finalizar su exposición, la funcionaria pidió a los congresistas caminar hacia un horizonte de diálogo y arduo trabajo para hacer los cambios que demanda el país.

El Congreso ahora debe debatir los lineamientos expuestos por Vásquez para finalmente votar si otorga o no la confianza al Gabinete Ministerial.

En el plano internacional, el dólar subía el lunes antes de las próximas reuniones de bancos centrales y de datos económicos que se conocerán esta semana.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de monedas importantes, subía 0.2% a 93.8150 puntos, tras caer a un mínimo de un mes en las operaciones en Asia.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 9.81% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.