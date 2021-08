Después de cuatro jornadas consecutivas a la baja, el dólar cerró al alza el viernes en la plaza cambiaria pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) en medio de las expectativas entre los inversionistas por la presentación del Gabinete Ministerial de Guido Bellido en el Parlamento para solicitar el voto de confianza, mientras que la moneda estadounidense operaba estable a nivel global tras conocerse que la Reserva Federal (Fed) podría empezar a reducir sus compras mensuales de bonos hacia fines año.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 4.0830 en el mercado interbancario, un nivel mayor en 0.32% frente a los S/ 4.0700 del cierre del jueves, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El preció dólar empezó la jornada a la baja y tocó los S/ 4.0577, pero luego retomó una evolución ascendente en medio de la presentación del Gabinete Ministerial en el Congreso por segundo día. Para reducir la volatilidad del tipo de cambio, el BCR salió a colocar swap cambiarios por S/ 340 millones en dos subastas, repos para proveer dólares por US$ 94 millones y swaps de tasas de interés por S/ 550 millones en dos subastas.

Al cierre de la sesión, el instituto emisor salió a vender al contado (mercado spot) US$ 5 millones, a un tipo de cambio promedio S/ 4.0820 por dólar.

En la víspera, Guido Bellido junto al Gabinete Ministerial acudieron al Congreso para exponer las políticas de gobierno y solicitar el voto de voto de confianza. Durante su exposición, el primer ministro reiteró propuestas como una mayor intervención del Estado en la economía o promover una reforma del sistema previsional, pero evitó mencionar la iniciativa de crear una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución.

Hoy el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, dijo que las medidas anunciadas por Bellido en el Parlamento demandarán un gasto de S/ 18,000 millones entre este y el próximo año. Además, aseguró que el Gobierno no va “romper la caja fiscal” y no “van rebasar los límites del déficit fiscal”. Al cierre de esta nota, el Congreso aún no realizaba la votación para definir si otorga o no el voto de confianza al gabinete Bellido.

Operadores estiman que si el Parlamento otorga la confianza al Gabinete Ministerial, el dólar podría bajar hasta S/ 4.05 en el corto plazo. En cambio, si no se otorga la confianza, el precio del billete verde treparía a un rango entre S/ 4.11 y S/ 4.13.

A nivel global, el índice dólar —que mide su desempeño frente a una canasta de seis monedas principales— operaba con pocos cambios en 93.034 puntos este viernes.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo que la entidad podría reducir sus compras de activos hacia fines de año, en un contexto de recuperación económica en la que el mercado laboral se fortalece. Aunque no planteó un cronograma preciso, el funcionario enfatizó que no había prisa por subir las tasas de interés en Estados Unidos.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 12.82% frente al sol en lo que va del año, tras cerrar el 2020 en S/ 3.619.