Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El jueves 4 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de la incertidumbre s

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.358. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.363 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso,

LEA TAMBIÉN: LEA TAMBIÉN:Así cerraría el dólar este año, ¿qué papel juega ahora el BCR?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.365 a la compra y S/ 3.374 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina moderaron sus bajas el viernes pasado, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la senda de política monetaria de la Reserva Federal tras la reapertura del Gobierno de Estados Unidos, mientras los mercados chilenos se enfocaron en las elecciones presidenciales del fin de semana.

Luego del cierre más largo de la historia de la Administración estadounidense, se espera una avalancha de datos oficiales que le darán una luz a los mercados sobre la salud de la mayor economía del mundo.

Los mercados han reducido sus apuestas a un recorte de tasas de interés por parte de la Fed en su reunión de diciembre, tras comentarios de algunas autoridades monetarias en los últimos días que han mostrado cautela ante la decisión sobre los costos del crédito.

TE PUEDE INTERESAR

Precio del dólar cierra a la baja: BCRP interviene y compra US$ 51 millones
Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 2 de noviembre?
Compra de viviendas: baja del dólar genera ‘descuento’ de 10% en un segmento de inmuebles
Así cerraría el dólar este año, ¿qué papel juega ahora el BCR?
Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este jueves 27 de noviembre?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.