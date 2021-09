El dólar cerró al alza el miércoles y anotó un máximo de casi un mes en la plaza local ante la demanda de divisas y pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), mientras que la moneda estadounidense se debilitaba a nivel global después de que cifras de inflación menores a lo esperado moderaron las expectativas sobre una disminución de estímulos de la Reserva Federal (Fed).

Al término de la jornada, el precio del dólar se situó en S/ 4.1100 en el mercado interbancario, su mayor nivel desde el precio récord registrado el pasado 20 de agosto cuando subió a S/ 4.1170. Con respecto al cierre del martes, el billete verde reportó un avance diario de 0.10%.

Tras cerrar en S/ 4.1060 en la víspera, el dólar empezó la sesión del miércoles con una tendencia al alza. Para contener su avance, el BCR salió a colocar swap cambiarios por S/ 21 millones y swap de tasas de interés por S/ 500 millones en tres subastas.

Minutos antes del término de la jornada, la autoridad monetaria salió a vender al contado US$ 246 millones, su mayor venta en lo que va de setiembre. Con esto, el instituto emisor acumuló ventas por US$ 1,028 millones en el mes y US$ 7,452 millones en el año.

Operadores señalaron que la apreciación del dólar responde a la demanda de divisas de los inversionistas ante el contexto de incertidumbre por el entorno político. Justamente, el presidente del BCR, Julio Velarde, dijo este miércoles ante la Comisión de Presupuesto del Congreso que el precio dólar probablemente se movería en un rango de entre S/ 3.60 y S/ 3.70 si no existiera la incertidumbre política actual.

El titular de la autoridad monetaria también mencionó que se podría decir que el dólar ha quedado anclado en el precio en el que se encuentra actualmente. “Uno de los cinco bancos más grandes del mundo emitió su proyección de dólar para el Perú. Esperan que el dólar termine en 4.10 soles este año y 4.10 soles para fines de junio del 2022”, sostuvo Velarde.

En el plano internacional, el índice del dólar —que mide el desempeño del billete frente a una cesta de seis importantes monedas— se situó en 92.546, un 0.1% menos que el martes, cuando cayó tras los datos de inflación, según informó Reuters.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 13.57% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.