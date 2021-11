El dólar volvió a superar el umbral de los S/ 4 en la plaza cambiaria este miércoles en una jornada en que el Banco Central de Reserva (BCR) salió a intervenir para frenar el alza del billete verde, mientras que a nivel global la divisa estadounidense se fortalecía después de que los comentarios de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) impulsaran las expectativas de un alza de tasas a mediados de 2022.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 4.0080 en el mercado interbancario, un nivel mayor en 0.03% frente a los S/ 3.9980 del cierre del martes, según datos del BCR.

El dólar arrancó la jornada a la baja y tocó los S/ 3.9950, pero luego retomó una evolución errática. Para atenuar la volatilidad del tipo de cambio, el BCR salió a colocar swaps cambiarios por S/ 720 millones en cuatro subastas.

Al cierre de la sesión, el instituto emisor salió a vender US$ 70 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4.0070 por dólar. Con esto, el BCR acumula ventas al contado por US$ 1,633 millones em noviembre y US$ 10,988 millones en lo que va del año.

Operadores informaron que las presiones alcistas del tipo de cambio responden a la demanda de dólares por parte de los participantes en el mercado cambiario ante la incertidumbre generada por el entorno político, debido a los choques que pueda haber entre el Ejecutivo y el Congreso.

Después de la renuncia de Walter Ayala al Ministerio de Defensa, los cuestionamientos al Ejecutivo se centraron en el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por irregularidades en la aplicación de la Prueba única Nacional para el Concurso de Nombramiento 2021. Legisladores de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular han dicho que apoyarán una interpelación contra el funcionario.

También los parlamentarios han expresado su preocupación por las denuncias contra el secretario general de la presidencia, Bruno Pachecho, por presuntas presiones al jefe de la Sunat, Luis Vera, para favorecer a dos empresas con deudas tributarias.

Hoy la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que “varias bancadas han opinado en el sentido de no dar facultades al Ejecutivo o darlas de manera acotada”.

A nivel global, el dólar cotizaba el miércoles en máximos de cuatro años y medio frente al yen y en 1.12 unidades frente al euro, un día después de que el presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James Bullard, dijo que el banco central estaounidense debería “adoptar un enfoque más restrictivo” en sus próximas reuniones para prepararse en caso de que la inflación no comience a ceder.

“La sólida cifra de ventas al por menor de ayer hizo exactamente lo que debía hacer y llevó al dólar un nuevo terreno alcista frente a una serie de monedas”, dijo a Reuters Jeremy Thomson-Cook, economista jefe del especialista en pagos de negocios internacionales Equals Mo.

Los mercados monetarios están valorando una alta probabilidad de una subida de tipos de la Fed en junio, seguida de otra en noviembre. Datos de CME sugieren una probabilidad del 50% de una subida de tipos de 25 puntos básicos para julio de 2022.

El índice dólar, que mide la divisa frente a seis rivales, subía 0.1% a 96.053 unidades este miércoles, tras haber tocado antes 95,884 por primera vez desde julio del año pasado.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 9.73% frente al sol en el mercado cambiario en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.169 el año pasado.