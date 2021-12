El dólar cerró estable el jueves en la plaza cambiaria local en una jornada marcada por la volatilidad y la activa intervención del Banco Central de Reserva (BCR), mientras que a nivel internacional el billete verde operaba estable y los inversionistas esperaban pistas sobre la amenaza que representa la variante ómicron del coronavirus y la velocidad a la que la Reserva Federal (Fed) reducirá sus estímulos en Estados Unidos.

Al término de la jornada, el precio del dólar se situó en S/ 4.0710 en el mercado interbancario, igualando el nivel registrado en la jornada previa, según datos del BCR.

El dólar empezó la jornada a la baja, pero luego su desempeño evolucionó sin un rumbo definido en medio de las noticias sobre que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, citó al presidente Pedro Castillo para que declare el próximo 14 de diciembre por las investigaciones en torno a la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares.

El dólar subió hasta S/ 4.0750 este jueves. Sin embargo, el BCR salió a intervenir con la colocación de swaps cambiarios por S/ 1,000 millones en cinco subastas y la colocación de repos para proveer dólares por US$ 80 millones.

Al cierre de la sesión, el instituto emisor también salió a vender US$ 76 millones al contado (mercado spot). Con esta operación, sus ventas suman US$ 105 millones en noviembre y US$ 11,328 millones en lo que va del año.

Operadores indicaron que la incertidumbre sigue alta en el plano local por la falta de señales claras sobre las políticas del Gobierno, lo que genera un sentimiento de cautela entre los participantes del mercado cambiario.

A nivel internacional, el dólar apenas se movía frente a la mayoría de las monedas rivales este jueves, en un nuevo día de aversión al riesgo generalizado en el sistema financiero y que producía bajas en los mercados de acciones de Europa, según informó Reuters.

Estados Unidos identificó el miércoles su primer caso de la variante ómicron, lo que ejercía más presión sobre los mercados, aunque aún se desconoce mucho sobre la nueva mutación.

“Parece que los inversionistas se están tomando un respiro este jueves por la mañana ante lo que podría ser el ojo de la tormenta”, dijeron analistas de divisas de Citi en una nota enviada a clientes.

Hoy el el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis divisas, operaba prácticamente plano en el día en 96.035 unidades.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 12.49% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.