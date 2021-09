El dólar cerró al alza por tercera jornada consecutiva y anotó este lunes su mayor nivel en más de tres semanas en la plaza cambiaria a pesar de la activa intervención del Banco Central de Reserva (BCR), mientras que la moneda estadounidense afirmaba su fortalecimiento a nivel global por el aumento de las expectativas sobre que la Reserva Federal (Fed) podría reducir su estímulo más temprano que tarde aun cuando hay aumento en los casos de COVID-19.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 4.1070 en el mercado interbancario , su mayor nivel desde el pasado 20 de agosto cuando el billete verde tocó el precio récord de S/ 4.1170. Con respecto al cierre del último viernes, el dólar anotó un avance de 0.10% frente a los S/ 4.1030 registrados ese día.

El dólar empezó la jornada alza, luego retrocedió hasta S/ 4.1010 pero después volvió apreciarse y tocó los S/ 4.1082. Para atenuar la volatilidad del tipo de cambio, el BCR salió a colocar swap cambiarios por un total de S/ 142 millones en tres subastas y swap de tasas de interés por S/ 700 millones en tres subastas.

Minutos previos al cierre de la sesión, el instituto emisor salió a vender US$ 145 millones, a un tipo de cambio promedio S/ 4.1058 por dólar. Con esto, el BCR acumuló ventas al contado por US$ 709 millones en setiembre y US$ 7,133 millones en el año.

A nivel global, el dólar se fortaleció a un máximo de dos semanas frente a una canasta de monedas el lunes.

Reuters informó que el índice dólar operaba con un alza de 0.1% a 92.707 luego de llegar más temprano a 92.887, su nivel más alto desde el 27 de agosto.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 13.48% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.