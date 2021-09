El dólar cerró al alza el viernes en la plaza cambiaria ante la demanda de divisas de parte de inversionistas y pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), en medio del nerviosismo en los mercados internacionales sobre un incumplimiento de la deuda del gigante inmobiliario chino Evergrande.

Al término de la jornada, el precio del dólar se situó en S/ 4.1100 en el mercado interbancario, un nivel mayor en 0.07% frente a los S/ 4.1070 del cierre de la sesión previa, según datos del BCR.

El dólar empezó la jornada con una tendencia al alza y tocó los S/ 4.1115 ante la demanda de dólares de inversionistas. Para contener el avance del billete verde, el instituto emisor salió a colocar swaps cambiarios por S/ 400 millones en dos subastas y swaps de tasas de interés por S/ 800 millones en tres subastas.

Previo al cierre de la sesión, la autoridad monetaria también salió a vender US$ 94 millones al contado (mercado spot), a un tipo de cambio promedio de S/ 4.1100 por dólar. Con esto, el BCR lleva vendidos de sus reservas US$ 1,676 millones en lo que va de setiembre, mientras que en el año acumula ventas por US$ 8,100 millones.

El dólar se vio perjudicado en el exterior después de que China inyectó liquidez en su sistema financiero el jueves, luego de que Evergrande anunció que pagaría los intereses de un bono nacional. Sin embargo, algunos tenedores de sus bonos extraterritoriales dijeron que no habían recibido pagos de cupones antes de la fecha límite del jueves.

Evergrande debe US$ 305,000 millones y se ha quedado sin liquidez, incumpliendo el plazo del jueves para pagar US$ 83.5 millones y dejando al mercado con la duda de si realizará el pago antes de que expire un periodo de gracia de 30 días.

A nivel local, la incertidumbre volvió a apoderarse del mercado luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, señalara que el proyecto minero Tía María “no es viable” debido a la gran “resistencia social”.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 13.57% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.