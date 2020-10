El precio del dólar en Perú cerró a la baja el martes, aprovechando la menor aversión al riesgo por esperanzas de próximos nuevos estímulos para la economía estadounidense.

El tipo de cambio cerró en S/ 3.585, una baja de 0.13% con respecto al cierre del lunes en S/ 3.590, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un alza de 8.18% frente al cierre de 2019, en S/ 3.314.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, la divisa estadounidense se compraba a S/ 3.580 y se vendía a S/ 3.600, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, la mayoría de monedas y acciones de América Latina mantenían las ganancias a media sesión del martes, aprovechando la menor aversión al riesgo por esperanzas de próximos nuevos estímulos para la economía estadounidense.

No obstante, los mercados suavizaron las alzas tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien advirtió que la recuperación económica sigue lejos de ser completa y aún podría caer en una espiral bajista si no se controla efectivamente el coronavirus y no se sostiene el crecimiento, informó la agencia Reuters.