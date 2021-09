El dólar cerró el viernes al alza en la plaza cambiaria ante la demanda de divisas y pese a la activa intervención del Banco Central de Reserva (BCR), un día después de que el ente emisor elevó la tasa de interés de referencia de la política monetaria, mientras que la moneda estadounidense retrocedió a nivel global por la mejora del apetito por el riesgo.

Al término de la jornada, el precio el dólar se situó en S/ 4.1030 en el mercado interbancario, un nivel mayor en 0.05% frente al cierre previo. Con el resultado, el billete verde acumuló una subida de 0.20% en la semana.

El dólar empezó la jornada del viernes a la baja, sin embargo luego retomó la senda alcista ante la demanda de divisas de parte de inversionistas tras la decisión del BCR de elevar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos 1%.

Para frenar la subida del dólar, la autoridad monetaria salió a intervenir en el mercado colocando diversos instrumentos cambiarios. En tres subastas, colocó swaps cambiarios por S/ 190 millones; y también colocó swaps de tasas de interés por S/ 800 millones en tres subastas y repos para proveer dólares por US$ 200 millones.

Minutos previos al cierre de la sesión, el BCR salió a vender al contado US$ 112 millones, a un tipo de cambio promedio de S/ 4.1018 por cada dólar. Con esto, el instituto emisor acumula ventas por US$ 564 millones en setiembre y US$ 6,988 millones en el año.

Operadores informaron que la demanda de dólares en la plaza local responde al ruido político y la decisión de Moody’s de reducir la calificación crediticia del Perú.

A nivel global, el índice dólar —que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas— bajaba 0.07% a 92.459 puntos, según Reuters.

El billete verde ha caído desde un máximo de nueve meses tocado en agosto, mientras que los inversionistas esperan nuevas pistas sobre cuándo es probable que la Reserva Federal (Fed) empiece a recortar sus compras de bonos y, eventualmente, suba sus tasas de interés.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 13.37% en el mercado cambiaro peruano en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3.619 el año pasado.