Mercados | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







BCR vendió US$ 100 millones pero no logró frenar subida del dólar hasta S/ 3.95 Hoy el dólar anotó una subida de 0.71% en el mercado interbancario. El BCR también colocó repos para proveer dólares por US$ 400 millones.