Tipo de cambio opera con ligera baja por oferta de dólares ante pago de impuestos

Foto 5 | Cotización del dólar debería estar en S/ 2.35, de acuerdo con índice referencial Big Mac. La moneda peruana estaría 38.1% por debajo de su valor frente al dólar, según se desprende del índice Big Mac de este año. La subvaluación del sol equivale a una sobrevaluación del precio del dólar en ese mismo porcentaje. Esto quiere decir que si hoy el billete verde se ubica alrededor de S/ 3.25, su cotización debería estar más bien en S/ 2.35. El índice Big Mac, inventado en 1986 por la revista británica The Economist, es un referente para saber si una moneda está en su valor “correcto” respecto del dólar. Además, expresa el poder adquisitivo individual de un país. Para construir este índice se utiliza el precio de la Big Mac, una de las hamburguesas más vendidas de McDonald’s en el mundo, que se elabora en un tamaño, composición y calidad estandarizados. Así, se calculan los precios en dólares de la Big Mac en cada país y se comparan con el valor de la hamburguesa en EE.UU. Si el precio resulta menor (mayor) significa que el valor de la moneda nacional es menor (mayor) del que debería ser, porque los precios tendrían que ser iguales. Según el índice Big Mac de enero del 2018, el precio promedio de la hamburguesa en EE.UU. era de US$ 5.28. En Perú, en cambio, el valor de la misma es de US$ 3.27, lo que sugiere que el tipo de cambio debería estar en S/ 2.35. Haciendo un ejercicio similar, pero usando el valor de álbum Panini del próximo Mundial de Fútbol, se obtiene que el dólar en el Perú debería ubicarse en S/ 2.41 (Foto: Andina).