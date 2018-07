Tipo de cambio cerró estable, vencimientos de swaps compensaron la oferta de dólares

El tipo de cambio cerró el martes estable en medio de flujos mixtos, con ofertas de dólares de inversores extranjeros y AFP, y vencimientos de contratos a futuro y swaps cambiarios que no se renovaron.

El dólar se depreció un marginal 0.03%, a S/ 3.287 frente a los S/ 3.288 del cierre del lunes, con negocios que sumaron US$ 318 millones.

En lo que va del año el billete verde acumula un alza de 1.51%, tras haber caído un 3.54% en el 2017.

Durante la sesión, la moneda llegó a cotizar a S/ 3.281 por ventas de dólares de inversores extranjeros y AFP que aprovechaban el alza en el tipo de cambio.

Pero los vencimientos de contratos a futuro por US$ 60 millones y de swaps cambiarios por S/ 400.1 millones (US$ 122 millones), que no se renovaron redujeron las posiciones de los bancos locales generando demanda de la divisa estadounidense.

A nivel global, el índice dólar caía el martes debido a que los inversores consolidaban recientes ganancias y se enfocaban menos en las tensiones comerciales, lo que elevó el apetito al riesgo del mercado y generó flujos hacia otras monedas.

En el mercado informal de cambios en Lima, el dólar cotizaba entre S/ 3.278 y S/ 3.280 frente a los S/ 3.284 de la sesión anterior.