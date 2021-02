Los sucesos en Wall Street se han vuelto tan extraños que se dice que Netflix está planeando un programa para inmortalizarlos. Pero, ¿cuál debería ser la trama? Una historia es de un movimiento anti-sistémicos que causa caos en las altas finanzas, al igual que en la política.

Otro es cómo las acciones volátiles, los ostentosos traders en línea y las crisis de efectivo en las firmas de corretaje indican que un mercado alcista está a punto de colapsar. Ambos pasan por alto lo que realmente está sucediendo.

La tecnología de la información se está utilizando para liberar el comercio, cambiar los flujos de información y catalizar nuevos modelos comerciales, transformando el funcionamiento de los mercados. Y, a pesar del clamor de las últimas semanas, esto promete traer grandes beneficios a largo plazo.

Obviamente, no espere que los guionistas piensen demasiado en ello. Se centrarán en los 8 millones de seguidores de WallStreetBets, un foro de inversión en Reddit, que han inventado un nuevo aventurerismo financiero: llámelo trading de enjambres. Juntos, subieron los precios de algunas firmas desconocidas a finales de enero.

Esto provocó grandes pérdidas en los fondos de cobertura que habían apostado a la caída de los precios de las acciones. Y provocó una restricción de efectivo en los corredores en línea que deben depositar una garantía si aumenta la volatilidad. Desde el 28 de enero, el más destacado, Robinhood, ha recaudado US$ 3,400 millones para apuntalarse.

El enjambre parece haber seguido adelante. Esta semana, el precio de algunas acciones favoritas se hundió y la plata saltó. Mientras tanto, en muchos mercados se han suspendido las normales reglas de juego. Casi 300 Empresas de Adquisición con Propósito Especial (SPAC) cotizaron en bolsa el año pasado, recaudando más de US$ 80,000 millones y permitiendo que las empresas floten sin la molestia de una oferta pública inicial (OPI).

Tesla se ha convertido en la quinta empresa más valiosa de Estados Unidos. Bitcoin, habiendo pasado de la marginalidad a la corriente principal, tiene un valor total de US$ 680,000 millones. Los volúmenes de negociación de acciones están en su nivel más alto en al menos una década y los de algunos derivados están fuera de serie.

Parte de la razón de esto es que los rescates gubernamentales han puesto un nivel mínimo a la deuda de riesgo. Los bancos tienen tanto dinero en efectivo (la pila de JPMorgan Chase ha aumentado en US$ 580,000 millones durante la pandemia) que están rechazando a los depositantes. En lugar de utilizar el confinamiento para aprender mandarín y descubrir a Tolstoi, algunas personas han utilizado sus depósitos de estímulo para realizar transacciones diarias.

Aunque el olor a manía es alarmante, puede encontrar razones para respaldar los precios actuales. Cuando las tasas de interés son tan bajas, otros activos parecen relativamente atractivos. En comparación con el rendimiento real de los bonos del Tesoro a cinco años, las acciones son más baratas que antes del colapso del 2000. Sin embargo, la emoción también refleja un cambio fundamental en las finanzas. En las últimas décadas, los costos de negociación de acciones se han desplomado a aproximadamente cero.

Los primeros en beneficiarse fueron los fondos cuantitativos y los grandes gestores de activos como BlackRock. Ahora se incluyen los inversores minoristas, por lo que representaron una cuarta parte de todas las operaciones en enero. Mientras tanto, los flujos de información, el elemento vital de los mercados, se desarticulan.

Las noticias sobre empresas y la economía solían provenir de informes y reuniones regidas por leyes sobre tráfico de información privilegiada y manipulación del mercado. Ahora, un vasto grupo de datos instantáneos de sitios web de rastreo, seguimiento de sensores industriales y monitoreo de conversaciones en redes sociales está disponible para aquellos que tienen una pantalla y tiempo de sobra.

Por último, los nuevos modelos comerciales están pasando por alto a Wall Street. Las SPAC son una rebelión de Silicon Valley contra el costo y la rigidez de las IPO. Robinhood, una plataforma tecnológica de California, ejecuta operaciones a través de Citadel, un corredor de Chicago. A cambio de transacciones gratuitas, las operaciones de los usuarios se dirigen a los corredores que, como en Facebook, pagan para recolectar datos de ellos.

Lejos de ser una moda pasajera, la disrupción de los mercados se intensificará. Las computadoras pueden agregar canastas de activos ilíquidos e implementar algoritmos para fijar el precio de activos similares pero no idénticos, expandiendo el universo de activos que se pueden negociar fácilmente. Una proporción formidablemente creciente de bonos se negocia a través de fondos líquidos negociables en bolsa, intermediados por una nueva generación de creadores de mercado, como Jane Street.

Contendientes como Zillow están tratando de hacer que las ventas de viviendas sean rápidas y baratas, y con el tiempo pueden seguir participando en la propiedad comercial y el capital privado.

Sobre el papel, esta digitalización es muy prometedora. Más personas podrán acceder a los mercados a bajo precio, participar directamente en la propiedad de una gama más amplia de activos y votar sobre cómo se gestionan. El coste de capital de los activos ilíquidos de hoy se reducirá. Será más fácil hacer coincidir su exposición con su apetito por el riesgo.

Pero el progreso financiero a menudo es caótico. La primera vez, las innovaciones pueden causar crisis, como lo hizo el auge del crédito estructurado en el 2007-09. La capacidad de las redes sociales para difundir información errónea y transmisión es una preocupación. Es difícil ver cómo algunos activos subyacentes justifican las subidas de precios de las últimas semanas. Algunos temen que las empresas poderosas que acaparan los datos de inversores individuales los exploten.

La saga Robinhood ya ha llevado a los políticos de derecha e izquierda a preocuparse por las pérdidas de los inversores minoristas, los activos mal valorados y la amenaza a la estabilidad financiera si la infraestructura del mercado se abruma a medida que los inversores se abalanzan de un activo a otro. Es revelador que el único gran mercado de valores dominado por inversores minoristas tecnológicamente sofisticados es el de China. Su gobierno emplea la censura y una serie de controles de precios y comportamiento para tratar de mantenerlo bajo control.

Aunque afortunadamente esa no es una opción en Estados Unidos, el conjunto de herramientas de los reguladores debe actualizarse. Debe quedar claro que los especuladores, aficionados y profesionales, seguirán soportando pérdidas, incluso si atraen la simpatía de los políticos. La irracionalidad prospera en la política en línea porque no impone ningún costo directo. Por el contrario, en los mercados las pérdidas actúan como una fuerza disciplinaria. Si los activos más burbujeantes de hoy colapsan, la factura podría ser quizás US$ 2 billones: doloroso pero no catastrófico en un mercado de valores que vale US$ 44 billones.

No olviden la segunda temporada

Las reglas de manipulación y uso de información privilegiada también deben modernizarse para hacer frente a los nuevos flujos de información. La estupidez, la codicia y el instinto asesino son perfectamente aceptables: el engaño, incluida la difusión de información errónea, no lo es. Los datos sensibles a los precios deben mantenerse ampliamente disponible y su distribución debe ser renovada.

El sistema de liquidación comercial de Estados Unidos funciona con una demora de dos días, lo que crea un desajuste de tiempo que puede conducir a déficits de efectivo. Necesita poder hacer frente a un comercio más rápido en una gama de activos en expansión para que el sistema pueda resistir una caída.

Sin duda, el drama televisivo de Netflix enfrentará a héroes del daytrading como Roaring Kitty (el usuario que ayudó a impulsar el frenesí sobre GameStop) contra los malvados profesionales de Wall Street. Fuera de la pantalla, en la verdadera revolución de las finanzas, un elenco mucho más grande puede ganar.