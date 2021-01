Hace doce años, el 3 de enero del 2009, un titular en la portada del Times decía: “Canciller cerca del segundo rescate para bancos”, una referencia a los esfuerzos del Gobierno británico para salvar del colapso al sistema financiero del país.

Cuando Satoshi Nakamoto, el misterioso inventor de bitcoin, creó las primeras 50 monedas, ahora llamado “bloque de génesis”, incrustó permanentemente la fecha y ese titular en los datos. El texto oculto era un grito de batalla digital. Nakamoto había decidido que era hora de algo nuevo: una criptomoneda descentralizada, libre del control de gobiernos y bancos centrales.

Nakamoto ha desaparecido de la vista del público, pero su invento ha ganado prominencia y últimamente también ha aumentado su valor. Primero ganó la atención generalizada en el 2013 como una curiosidad financiera, cuando su precio subió por encima de los US$ 1,000 que entonces parecían vertiginosos.

En el 2017, en un frenesí de especulaciones, el precio se disparó apenas por debajo de los US$ 20,000, pero luego se desplomó rápidamente. Recientemente, en octubre del 2020, valía solo US$ 10,600. Pero luego comenzó a subir nuevamente, pasando su antiguo pico el 17 de diciembre y ascendiendo a un nuevo máximo, por encima de US$ 36,000, el 6 de enero.

A lo largo de los años, el bitcoin ha generado un ecosistema completo, que incluye muchos tokens de imitación, como Ether; y varias bolsas de valores para comerciar con criptomonedas, como Coinbase, fundada en el 2012. Muchos han calificado la inversión en bitcoin como una actividad para aquellos al margen financiero (o incluso legal).

El bitcoin no es ajeno al escándalo: en el 2014, por ejemplo, Mt Gox, otra bolsa, colapsó después de que se robaron un montón de tokens.

A diferencia de la última ocasión en la que los precios se dispararon, la actual subida parece haber sido impulsada por el interés de la clase financiera, la mayoría de la cual lo había despreciado durante mucho tiempo. Paul Tudor Jones de Tudor Investments, que administra US$ 38,000 millones, ha dicho que uno de sus fondos podría aumentar su posición en bitcoins hasta un porcentaje de “un solo dígito bajo” de sus activos.

Bill Miller de Miller Value Partners ha comentado que la probabilidad de que el valor del token caiga a cero es “menor de lo que había sido nunca”. Stanley Druckenmiller, un ex protegido de George Soros, también se ha entusiasmado con la idea de usar bitcoin como cobertura en lugar del oro, que a menudo se usa como una apuesta financiera contra la anarquía o contra la inflación. El 17 de diciembre, Coinbase presentó una solicitud para su salida a bolsa. Un fondo cotizado en bolsa (ETF) de bitcoins pronosticado durante mucho tiempo puede finalmente llegar a buen término en el 2021.

Si algunos administradores de carteras han decidido invertir en bitcoins, su valor podría subir más o, al menos, podría haber un piso. Si las masas se acumulan a través de un ETF, eso también mantendría la demanda. Pero es probable que otros inversores, como los administradores de grandes fondos de pensiones, se mantengan alejados.

Por lo general, invierten en cosas que generan flujos de efectivo futuros confiables, como bonos o acciones, y tienden a alejarse de las cosas que no lo hacen, como el oro, otras materias primas y el bitcoin.

El bitcoin fue concebido como moneda, para pagos y transacciones. Para eso, debería ser estable y fácil de usar. Sin embargo, a Druckenmiller le gusta el bitcoin porque es precisamente lo contrario: poco negociado y, por lo tanto, menos líquido y más volátil que el oro.

Cada vez más es tratado como una inversión por quienes lo compran y venden, así como por los reguladores. Puede ser una buena noticia para quienes poseen bitcoins que otros se estén sumando, pero el entusiasmo de los especuladores sugiere que las criptomonedas no cumplirán con las nobles aspiraciones de sus fundadores.