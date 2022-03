La mayoría de las empresas multinacionales pueden vivir sin clientes rusos. Vivir sin las materias primas rusas sería mucho más difícil. El 15 de marzo, la Comisión Europea anunció nuevas restricciones económicas a Rusia, incluida la prohibición de exportar artículos de lujo y automóviles europeos; después de todo, la definición de un bien esencial está en el ojo del oligarca. Pero el anuncio también incluyó una prohibición de productos de acero desde Rusia. Es posible que surjan más restricciones de este tipo a las exportaciones rusas.

Las empresas luchan por contener las consecuencias de la brutal guerra de Rusia en Ucrania. La primera respuesta de las que tenían negocios en Rusia fue salir corriendo. Unas 400 han anunciado su retirada de Rusia, según un recuento, amedrentadas por riesgos legales y de reputación.

Los ejecutivos ahora enfrentan un desafío diferente y más grande. Esto no se refiere a su negocio dentro de Rusia, sino a las cadenas de suministro que se extienden más allá y otros efectos colaterales. A medida que continúa la guerra, está creando ganadores y perdedores corporativos, así como una enorme volatilidad.

Hay dos factores que hacen que el impacto en las cadenas de suministro sea particularmente difícil de manejar para las empresas. El primero es la amplitud de las materias primas producidas por Ucrania y Rusia. Los dos países juntos suministran el 26% de las exportaciones mundiales de trigo, 16% de maíz, 30% de cebada y alrededor del 80% de aceite de girasol y harina de semilla de girasol.

Ucrania proporciona aproximadamente la mitad del neón del mundo, que se utiliza para grabar microchips. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, el segundo mayor productor de gas y el principal exportador de níquel, utilizado en baterías de automóviles, y paladio, utilizado en sistemas de escape de automóviles, sin mencionar un gran exportador de aluminio y hierro. Incluso sin sanciones formales sobre la mayoría de las materias primas de Rusia, los operadores occidentales tratan cada vez más de evitarlas, desconfiados de los riesgos legales.

El segundo factor que complica las cosas son las extraordinarias oscilaciones del mercado. El precio del crudo Brent subió a US$ 128 por barril el 8 de marzo, luego cayó por debajo de US$ 100 una semana después cuando China anunció nuevas restricciones de COVID-19 y los inversores anticiparon el aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos el 16 de marzo. La Bolsa de Metales de Londres (LME) detuvo las operaciones del níquel el 8 de marzo después de que su precio superó un récord de US$ 100,000 por tonelada. Cuando se reanudó el comercio el 16 de marzo, un problema técnico hizo que la LME suspendiera las operaciones una vez más.

El mercado de valores estadounidense en general ha vuelto aproximadamente a donde estaba antes de la invasión. Pero algunas industrias se benefician de la agitación, desde los fabricantes de armas hasta las noticias por cable y los abogados que ayudan a las empresas a cumplir con las sanciones. Los mayores ganadores son las empresas de materias primas, especialmente fuera de Rusia (ver gráfico).

Un índice bursátil de frackers estadounidenses, que se benefician de los altos precios del petróleo y la demanda europea de gas natural licuado, subió una quinta parte entre el 23 de febrero y el 10 de marzo. Se mantiene un 9% por encima de su nivel anterior a la invasión, a pesar de la caída de los precios del petróleo. Las empresas mineras, como grupo, también están funcionando bien, impulsadas por los precios más altos de los metales, al igual que las siderúrgicas (excepto las rusas).

Los precios de las acciones de US Steel y Tata Steel, con sede en Pittsburgh y Mumbai, respectivamente, han subido un 38% y un 11% desde la víspera de la invasión. Bunge y ADM, dos grandes comerciantes que cotizan en bolsa que se especializan en desviar los flujos de granos, también han superado al mercado.

La guerra no afecta por igual a todas las empresas de materias primas. Rio Tinto, una gran minera, anunció el 10 de marzo que abandonaría una empresa conjunta con Rusal, un gigante productor de aluminio ruso. El aumento vertiginoso de los costes de la electricidad como consecuencia de la subida del precio del gas natural, del que Europa obtiene un 40% de Rusia, ha obligado a algunas siderúrgicas españolas a reducir la producción.

Los costosos insumos son un problema más generalizado para los sectores que se encuentran más arriba en la cadena de valor. Justo cuando se preparaban para despegar a medida que se relajan las restricciones de viaje por la pandemia, las aerolíneas se vieron abofeteadas con el aumento de los costos del combustible. Yara International, un fabricante de fertilizantes noruego, dijo el 9 de marzo que el costo del gas natural lo había llevado a reducir la producción en dos fábricas europeas.

Los fabricantes de automóviles, que aún no se han recuperado de las interrupciones de la pandemia en las cadenas de suministro, enfrentan nuevos problemas. Volkswagen y BMW, dos gigantes alemanes, han recortado la producción en Europa mientras buscan nuevos fabricantes de arneses que agrupan kilómetros de cables eléctricos en sus automóviles para reemplazar a los proveedores ucranianos fuera de servicio. Morgan Stanley, un banco, reconoce que el aumento del 67% en los precios del níquel antes de que se detuvieran las operaciones representó un aumento de alrededor de US$ 1,000 en los costos de insumos del vehículo eléctrico estadounidense promedio.

Gabriel Adler de Citigroup, otro banco, señala que hasta ahora los fabricantes de automóviles han logrado pasar sus costos a los consumidores. Tesla, la superestrella de los autos eléctricos de Estados Unidos, subió los precios este mes; Elon Musk, su jefe, se quejó en un tuit sobre “una importante presión inflacionaria reciente en materias primas y logística”. Tal poder de fijación de precios es envidiable. Pero tiene sus límites. En algún momento, la gente no estará dispuesta a absorber más aumentos.

En ciertos casos, los consumidores comienzan a resistirse. Las empresas estadounidenses de alimentos han estado aumentando los precios durante meses para compensar los mayores costos de energía, transporte e ingredientes. Sin embargo, no han podido aumentarlos lo suficientemente rápido como para proteger los márgenes. La necesidad de negociar precios con los tenderos limita su capacidad de exigir precios más altos cuando lo deseen. Y los tenderos, a su vez, están bajo la presión de los compradores.

Robert Moskow de Credit Suisse, otro banco, señala que los consumidores en el último año han estado dispuestos a soportar alimentos más caros. Pero el impacto de la guerra en los precios de las materias primas llega en un momento en que su paciencia se está agotando, especialmente en Estados Unidos, donde la inflación ha alcanzado un máximo de 40 años.

“Todas las empresas de alimentos deben estar un poco nerviosas porque están presionando demasiado al consumidor”, dice Moskow. A medida que los costos de los insumos continúan aumentando, parece cada vez más probable que las empresas se vean obligadas a elegir entre reducir las ganancias y oprimir la demanda.