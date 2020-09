El final del verano a menudo trae una dosis de realismo. Los niños lamentan el final de sus relajadas vacaciones y regresan a clases, mientras que los amantes del verano retornan de la playa. En esta época del año a menudo los inversores bursátiles también vuelven a la Tierra.

En promedio, desde la década de 1950, setiembre ha sido el peor mes para las acciones estadounidenses. ¿Podría estar pasando de nuevo? El final del verano ha traído un estallido de volatilidad a los precios de las acciones de gigantes tecnológicos de Estados Unidos, especialmente las cinco firmas de “megacapitalización” (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft) que habían impulsado al Nasdaq, un índice de acciones tecnológicas, y al S&P 500, un índice más amplio, a máximos históricos a finales de agosto.

Después de una venta masiva de tres días, el 9 de setiembre los mercados de valores se recuperaron, lo que sugiere que los inversores todavía están viendo oportunidades de compra cuando los mercados caen. Pero los cambios dramáticos han puesto de relieve un cambio en la dinámica del mercado que puede seguir fomentando inestabilidad. Es impulsado por una rara combinación de inversores retail y negociación de derivados de alto octanaje.

Los derivados han sido denominados armas de destrucción masiva. En este caso, las masas se han armado con opciones de compra, un tipo de derivado que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar una acción a un precio de “ejercicio” dado en una fecha específica en el futuro.

Las opciones pueden tener un enorme impacto en los precios porque apalancan las inversiones: un comprador puede gastar solo US$ 1,000 para comprar una opción que podría darle una posición por valor de US$ 10,000 o US$ 20,000. Si el precio de una acción sube por encima del precio de ejercicio antes del vencimiento de la opción, el tenedor puede comprar la acción al precio más bajo y quedarse con la diferencia.

De lo contrario, la opción caduca sin valor. El valor nominal total de opciones negociadas en acciones estadounidenses individuales alcanzó un máximo histórico en las últimas dos semanas de agosto, con un promedio de US$ 335,000 millones por día, según Goldman Sachs, la primera vez que el volumen promedio diario de opciones sobre acciones negociadas ha superado el volumen de negociación para las propias acciones. El volumen de opciones fue más del triple del promedio móvil entre el 2017 y 2019.

Se destacan dos tipos de actividad de opciones. El primero es la negociación institucional, en particular las enormes posiciones de opciones compradas por SoftBank, el conglomerado japonés dirigido por Masayoshi Son. El 4 de setiembre, el Financial Times informó que SoftBank había comprado opciones de compra por valor de US$ 4,000 millones en empresas tecnológicas estadounidenses. El valor teórico fue de aproximadamente US$ 30,000 millones.

El segundo es el rápido crecimiento de las compras de opciones de compra por parte de pequeños traders, denominado “efecto Robinhood” por la popular plataforma en la que muchos inversores minoristas apuestan. Históricamente, los grandes pedidos de opciones, en paquetes de más de diez contratos, o alrededor de US$ 10,000, fueron la fuente dominante de compra de opciones.

Pero hasta el 2020, los pequeños compradores, que adquieren menos de diez contratos a la vez, han tomado una mayor participación del mercado. Esta tendencia ha sido especialmente marcada durante las últimas cuatro semanas. Los pequeños compradores han gastado más de US$ 37,000 millones en opciones de compra, lo que les da una exposición teórica probablemente en la región de US$ 500,000 millones o más. Incluso con las cinco acciones tecnológicas de “mega capitalización” que juntas valen US$ 6 billones, eso les da mucha influencia.

¿Quién tiene la mayor responsabilidad por la volatilidad? En primer lugar, el flujo de pequeños traders es mucho mayor en tamaño, aunque probablemente se dispersó entre más empresas que cotizan en bolsa. En segundo lugar, y lo que es más importante, aunque ambos tipos de compradores compraron opciones, las transacciones difieren mucho.

Se conoce que las opciones compradas por SoftBank son apuestas a largo plazo (tres o seis meses) en las firmas tecnológicas más grandes, como Amazon y Microsoft. También tenían “cobertura delta”, como es típico de los inversores institucionales, lo que significa que, al mismo tiempo que SoftBank compraba las opciones, sus banqueros también vendían las acciones subyacentes en proporción a la exposición que les daba la opción. Esto es importante, porque significa que los creadores de mercado que vendieron las opciones a SoftBank no tuvieron que cubrir inmediatamente su posición comprando acciones en, digamos, Microsoft o Amazon.

Esto es diferente al tipo de opción que suelen comprar los inversores minoristas, que es una opción de compra adquirida “desnuda”, es decir, sin cobertura. Los volúmenes significativos de opciones de compra sin cobertura obligarán a los creadores de mercado a comprar acciones del mercado subyacente, creando un ciclo positivo y potencialmente eufórico de retroalimentación.

A esta dinámica se suma la naturaleza a corto plazo de los derivados. El valor de una opción de corta duración se mueve rápidamente a medida que el precio de acción se mueve. En tanto se acerca el vencimiento, cualquier aumento en el precio de las acciones hace que la opción sea más valiosa.

Además, significa que los creadores de mercado que vendieron la opción necesitarán rápidamente reforzar el tamaño de sus coberturas, aumentando el impulso alcista. Estas diferencias hacen más probable que los flujos minoristas hayan sido un mayor generador de impulso en acciones tecnológicas en agosto de lo que fue SoftBank.

Este uso intensivo de derivados también puede explicar algunas dinámicas inusuales de mercado. Debido a que las acciones tienden a subir de manera constante, pero caen más rápidamente, los mercados alcistas generalmente ocurren en medio de una volatilidad descendente. Sin embargo, los saltos en los precios de acciones en las últimas semanas han provocado que la correlación entre la caída de la volatilidad y el aumento de precios se rompa por primera vez desde el 2018.

¿Qué implica esto sobre el rendimiento futuro de acciones tecnológicas? Debido al papel influyente de la inversión minorista con motor turbo, se puede esperar que los precios se mantengan entrecortados. Además, el mercado está entrando en un período en el que la típica volatilidad relacionada con el COVID-19 puede verse agravada por los giros y vueltas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Dicho esto, gran parte de la recuperación tecnológica de los mínimos de marzo se basó en cambios fundamentales, como intervenciones de política, o cambios en el comportamiento del consumidor provocados por una pandemia, como las compras en línea, que han ayudado a empresas como Amazon. Incluso si se desvanece la vertiginosa obsesión con empresas tecnológicas que se vio durante el verano, es posible que haya pocas razones para que los inversores tiren la toalla de playa todavía.