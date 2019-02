The Economist: El cambio climático y la amenaza para las empresas

Los CEO que se preocupan por el cambio climático (y hoy en día muchos dicen que lo hacen) a menudo resaltan que la sede central de sus compañías cuenta con paneles solares y otros esfuerzos para reducir su huella de carbono. La semana pasada, el fabricante de automóviles Volkswagen dijo a sus 40,000 proveedores que redujeran sus emisiones o estaría en riesgo la provisión de sus servicios.

Mientras tanto, muchos inversores dicen que están preocupados de que se les cargue con participaciones sin valor en centrales eléctricas de carbón si los impuestos al carbono eventualmente disminuyen. Sin embargo, la realidad es que las significativas regulaciones ambientales globales no se ven en ninguna parte del horizonte.

Por lo tanto, el riesgo de un cambio climático severo está aumentando, lo que representa una amenaza para muchas empresas. La mayoría permanece ciega a esto, a menudo voluntariamente. Deben empezar a preocuparse por ellas.

La naturaleza que interrumpe las cadenas de suministro no es nada nuevo. Las empresas han hecho frente a inundaciones, sequías y tormentas desde mucho antes de que las sociedades anónimas se volvieran populares en el siglo XIX. Pero dos cosas han cambiado.

Primero, las cadenas de suministro se han vuelto complejas y globales (solo mire a VW). Mientras los enlaces se han multiplicado, también lo han los puntos de posible falla. Muchos están ubicados en los trópicos, más propensos a los extremos climáticos que el clima templado del Oeste. En segundo lugar, el calentamiento global está alimentando más extremos de este tipo en todas partes.

En el 2017, Houston experimentó su tercera "inundación de 500 años" en menos de cuatro décadas, California sufrió cinco de sus 20 peores incendios forestales y partes del subcontinente indio estuvieron bajo el agua durante días después de épicas lluvias monzónicas. Ese año las aseguradoras pagaron una suma de US$ 135,000 millones en compensaciones. Otros US$ 195,000 millones en pérdidas estimadas no estaban asegurados.

Las plantas de energía a menudo funcionan con lentitud porque el agua del río que utilizan para enfriarse es demasiado caliente. El año pasado, el tráfico comercial a lo largo del Rin, la vía fluvial más transitada del mundo, encalló cuando las lluvias no pudieron reponer sus fuentes. Los gerentes de riesgo corporativo recién han empezado a entender las enredadas cadenas de suministro.

Pero se sienten mal al evaluar su exposición a un clima cambiante. Al no estar familiarizados con los modelos climáticos de vanguardia, que le dicen qué interrupción se espera luego, los gestores de riesgos recurren a herramientas retrospectivas como los mapas de inundaciones, que han sido probadas, comprobadas (y se han equivocado).

Un estudio realizado el año pasado encontró que la contabilización de los riesgos físicos para los activos corporativos reduciría el 2-3% del valor total de mercado de más de 11,000 firmas cotizadas en todo el mundo. Eso es menos de lo que muchas acciones se mueven en un día determinado, y una fracción del efecto a la baja estimado del 15% de una transición a energía más limpia.

Sin embargo, a diferencia de la transición energética, algunos daños físicos a los activos corporativos están todo menos garantizados. No solo eso, sino que los riesgos aumentan a medida que el mundo se calienta. Y el promedio oculta un rango enorme. Algunas empresas perderían casi una quinta parte de su valor empresarial. La mayoría no tiene ni idea de dónde están parados.

Tienen pocos incentivos apremiantes para averiguarlo. Los mercados tienden a castigar la honestidad sobre riesgos no reconocidos previamente, no a recompensarlos. En lugar de aprender que la naturaleza representa una amenaza "material", algo que las empresas están obligadas a revelar a los accionistas, es más seguro no mirar ahí en primera instancia.

Aunque las calificadoras de crédito y las aseguradoras están evaluando el riesgo climático, las primas y el crédito de las empresas apenas se han encarecido.

En la rara ocasión en que los mercados reprimen el riesgo de una empresa, lo hacen a toda prisa. PG&E, una empresa de servicios públicos de California, fue forzada a la protección por bancarrota en enero después de que los aseguradores y los acreedores huyeron cuando concluyeron que podría estar en el gancho de los pasivos de miles de millones de dólares por su posible papel en el encendido de incendios forestales.

Tales casos serían más raros si las compañías estuvieran legalmente obligadas a evaluar y divulgar sus vulnerabilidades climáticas. Un grupo internacional creado por la Junta de Estabilidad Financiera, un conjunto global de reguladores, emitió directrices voluntarias para empresas públicas en el 2017. Estas deben ser obligatorias.

El interés a largo plazo de las empresas es reconocer las amenazas que enfrentan. Un pago posterior a un desastre de una póliza de seguro barata es mejor que nada, pero mucho peor que evitar la interrupción. La adaptación podría significar erigir barreras contra las inundaciones alrededor de las fábricas o derribar los techos de los almacenes para soportar vientos más fuertes.

Las aseguradoras calculan que un dólar gastado en tales medidas ahorra cinco en la reconstrucción. Puede implicar presionar a los políticos para llenar el déficit estimado de US$ 110,000 millones a 280,000 millones en el gasto público anual en resiliencia. En casos extremos, puede requerir la retirada de un negocio. Si esto pone de manifiesto la gravedad de los efectos del calentamiento global, el mundo puede incluso tomar en serio la lucha contra sus causas.