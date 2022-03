Los tenedores extranjeros de bonos en moneda local del Gobierno ruso todavía no han recibido los pagos de cupones tres días después de su vencimiento, según el proveedor de datos financieros CBonds y cinco inversionistas de empresas estadounidenses y europeas.

El Depósito Nacional de Liquidación (NSD, por sus siglas en inglés) de Rusia recibió el pago de los intereses —11,200 millones de rublos (US$ 98 millones) sobre 339,000 millones de rublos en bonos conocidos como OFZ que vencen en febrero del 2024— del Gobierno el miércoles y pagó a los inversionistas locales, dijeron las fuentes citadas. Pero los inversionistas internacionales no recibieron el pago debido a la orden del banco central ruso que prohíbe los pagos al extranjero.

“El dinero está en el NSD, se realizaron los pagos a los tenedores de bonos rusos”, señaló Elena Avdonicheva, directora del Departamento de Renta Fija y CIS para Rusia de CBonds. “Los pagos a los no residentes no se realizaron debido a la prohibición del Gobierno; este dinero está congelado en el NSD hasta nuevo aviso. Técnicamente, podemos esperar que el dinero llegue a los tenedores de bonos más adelante”.

Los cinco inversionistas pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar del tema.

Default técnico

La deuda local rusa tiene un período de gracia de 10 días hábiles después de que la Bolsa de Valores de Moscú publique lo que llama un default técnico, según Cbonds. No está claro si eso sucederá porque, técnicamente, Rusia pagó.

“Oficialmente en Rusia no se llama default”, dijo Avdonicheva. “Pero si seguimos la lógica: el dinero no ha llegado a los tenedores de bonos en el momento correcto y los inversionistas no pudieron reinvertir los pagos de cupones, entonces es un default técnico”.

Aunque Moscú pagó esta semana, a los inversionistas les preocupa si podrá o querrá realizar futuros pagos a medida que la guerra y las sanciones se intensifican. La confianza de los inversionistas ya es frágil, y los contratos de seguros de incumplimiento indican una probabilidad récord de default.

Todas las miradas están puestas ahora en la deuda rusa en moneda extranjera. El Gobierno debe pagar más de US$ 100 millones en cupones de dos bonos en dólares el 16 de marzo. También tiene otro pago de intereses que vence el 21 de marzo y un bono de US$ 2,000 millones que vence el 4 de abril.

Período de gracia

Los bonos internacionales tienen un período de gracia de 30 días y el no pago en ese lapso podría activar los swaps de incumplimiento crediticio, aunque existe la preocupación de si estos también se pagarán.

Dos de los inversionistas que poseen bonos en rublos dijeron que se sintieron alentados por la noticia de que una empresa de telecomunicaciones rusa pagó un cupón que vencía el jueves sobre bonos en dólares.

Un default por parte de Rusia podría conllevar un menor riesgo de contagio a los mercados financieros mundiales que en 1998, porque los inversionistas han reducido sus tenencias de activos rusos, según algunos analistas.

Las exposiciones directas a Rusia a través de los flujos comerciales y los créditos de los bancos extranjeros ya se han reducido en dos tercios desde el 2013 y son casi la mitad de las que había antes del último default de Rusia, según JPMorgan Chase and Co.