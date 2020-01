Los precios del cobre en Londres se desplomaban el jueves hasta mínimos de casi cinco meses, ya que el aumento de muertes por el virus Wuhan elevaba el temor a una desaceleración económica en China, el mayor consumidor mundial de metales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegó a caer un 1.2%, a US$ 5,571.50 la tonelada, su cota más reducida desde el 3 de setiembre. El contrato ha perdido cerca de un 11% desde que el virus empezó a afectar a la confianza de los inversores la semana pasada.

El crecimiento económico en la segunda mayor economía mundial podría caer a un 5% o menos en el primer trimestre por el impacto del coronavirus, dijo un economista del gobierno el miércoles. Mientras, las autoridades extendían las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, las empresas cerraban sus tiendas e instaban a sus trabajadores a quedarse en casa y las aerolíneas cancelaban sus vuelos a China.

Beijing dijo que el número de fallecidos por el coronavirus se elevó a 170 el miércoles, mientras que el número de infectados llegó a 7,711.

“Asumiendo un cierre de dos semanas, seguido por una lenta reactivación en los sectores de manufacturas y construcción, podríamos ver una caída de la demanda del cobre de (...) aproximadamente 100,000 toneladas”, dijo ANZ en una nota.

Por su parte, el zinc caía a US$ 2,200 la tonelada, su mínimo desde el 3 de setiembre. El contrato había tenido el mejor desempeño entre el complejo de metales básicos en lo que va de año, aunque acumulaba un declive del 3.2%.

En otros metales básicos, el estaño restaba un 0.5%, a US$ 16,125 la tonelada, a las 0737 GMT; el plomo cedía un 1.4%, a US$ 1,807.50; el aluminio bajaba un 0.5%, a US$ 1,729; y el níquel operaba sin apenas cambios, a US$ 12,545.