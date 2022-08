Los precios del oro promediarán US$ 1,745 la onza en el 2023, algo por debajo de los precios actuales, ya que las altas tasas de interés y un dólar más fuerte reducirán su atractivo, indicó un sondeo de Reuters.

El precio del oro ha caído a unos US$ 1,770 la onza desde un máximo de US$ 2,069.89 en marzo, ya que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y otros bancos centrales aumentaron rápidamente las tasas en un esfuerzo por controlar la inflación.

Las tasas más altas hicieron que los rendimientos reales de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años fueran positivos en abril por primera vez en dos años, lo que hizo que disminuyera también el interés por el lingote.

La mediana de las previsiones de un sondeo de 35 analistas apunta a que el oro promediará US$ 1,770 la onza en el trimestre de julio a septiembre, US$ 1,750 en el cuarto trimestre y 1,745 en el 2023.

Esto representa una rebaja de un sondeo similar en mayo que predijo precios promedio de US$ 1,875 en el tercer trimestre y US$ 1,762.50 en el 2023.

El oro ha promediado US$ 1,854 la onza en lo que va del año.

“El dominio del dólar y el aumento del rendimiento real de los bonos estadounidenses están pesando sobre el estado de ánimo en el mercado del oro”, dijo Carsten Menke , analista de Julius Baer.

En cuanto a la plata, el sondeo pronosticó precios promedio de US$ 20 la onza en el tercer trimestre, US$ 20.06 en el cuarto y US$ 20.18 en el 2023. La estimación está por debajo de la proyección de la encuesta de mayo de US$ 22.50 para el 2023.