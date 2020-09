Algunas de las personas más ricas del mundo han vendido más de US$ 3,000 millones en sus participaciones accionariales principales desde agosto, diversificando sus fortunas a medida que los mercados bursátiles repuntaban.

Heinz Hermann Thiele vendió cerca de US$ 1,200 millones en acciones de Knorr-Bremse AG, el fabricante alemán de frenos, que es la fuente principal de su fortuna.

Pieter van der does y Arnout Schuijff , cofundadores de Adyen NV, formaban parte de un grupo de ejecutivos que vendieron acciones de la firma de pagos holandesa por valor de US$ 821 millones, mientras que Steven y Mitchell Rales se embolsaron casi US$ 1,000 millones con Fortive Corp.

La volatilidad ha aumentado en las últimas semanas. La renta variable ha frenado un repunte que llegó a sumar US$ 30 billones en valor de mercado global durante la convulsión provocada por la pandemia de coronavirus. Ello ha llevado a muchos inversores a reevaluar la concentración de su riqueza y retirar algo de dinero de la mesa.

En la semana que terminó el 11 de setiembre, ejecutivos y accionistas revelaron ventas de participaciones por US$ 473 millones, mientras que solo compraron alrededor de US$ 9.5 millones.

“Es la primera vez que mucha gente ha vivido algo tan real, agudo y repentino como esto”, dijo Claire Madden , socia gerente de Connection Capital, firma de capital privado con sede en Londres cuyos inversores incluyen personas de alto patrimonio neto. “Hace que una reevalúe la situación”.

La mayoría de las fortunas más grandes del mundo de individuos que las crearon con su propio esfuerzo están ligadas a un solo activo. Véase el ejemplo de Jeff Bezos: las acciones de Amazon.com Inc. representan US$ 172,000 millones de su patrimonio neto de US$ 186,000 millones.

Mark Zuckerberg tiene una participación del 13% en Facebook Inc., que representa casi toda su riqueza de US$ 103,000 millones. Por su parte, Amancio Ortega, de Inditex SA, la cadena propietaria de Zara, representa la mayor parte de su fortuna de US$ 60,000 millones, pese a tener un imperio inmobiliario de US$ 17,000 millones.