Por Trung Phan

Todos aquellos que están atentos a la criptografía tienen sus ojos puestos en terraUSD (UST), la criptomoneda estable algorítmica que forma parte del ecosistema de la cadena de bloques Terra y se supone que debe mantener una paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense.

Durante la última semana, no ha mantenido esa paridad y el valor de UST se ha desplomado de US$ 19,000 millones a US$ 1,000 millones. Luna, el token nativo para la cadena de bloques de Terra (similar a cómo ETH es el token nativo para Ethereum), se ha derrumbado desde una capitalización de mercado máxima de más de US$ 40,000 millones.

A la luz de esta pérdida de alto perfil, la profesora de la American University, Hilary Allen , le dijo a Bloomberg que “no se sorprendería si este fuera el final de las criptocriptomonedas estables algorítmicas”.

Compartida por muchos comentaristas, esta percepción probablemente sea incorrecta.

“Las criptomonedas estables algorítmicas no garantizadas son una forma de crear una criptomoneda basada en la fe sin respaldo de garantías sólidas, creando algo de la nada, como el dólar estadounidense”, dice Jon Wu , jefe de crecimiento de Aztec Network, empresa emergente de criptoprivacidad. “Y siempre habrá personas persiguiendo esa visión”.

Como detalló Wu en un hilo viral de Twitter, una razón clave por la que la gente quería mantener UST era que Terra ofrecía una tasa de porcentaje anual de aproximadamente 20% en tokens invertidos en el protocolo Anchor del ecosistema.

El interés se pagó del fondo multimillonario del ecosistema de Terra, compuesto principalmente por los tokens luna (Matt Levine llama a la tasa de porcentaje anual de aproximadamente 20% una forma de “interés promocional” para atraer la demanda).

Para comprender por qué tales proyectos seguirán surgiendo, analicemos el propósito de una criptomoneda estable como se destaca en una inmersión profunda de Terra de Joe Weisenthal y Tracy Alloway :

Mantener un valor constante: los criptomercados son “ volátiles y fragmentados ”, lo que crea incertidumbre para los participantes del mercado. Las criptomonedas estables son “ una forma de mover dinero con la confianza de que no perderá una gran suma ” de sus tenencias de criptocriptomonedas.



”, lo que crea incertidumbre para los participantes del mercado. Las criptomonedas estables son “ ” de sus tenencias de criptocriptomonedas. Importante para las finanzas descentralizadas: el valor constante creado por las criptomonedas estables las convierte en un bloque primitivo importante para las finanzas descentralizadas, “permitiendo a los inversionistas realizar transacciones en criptocriptomonedas y activos digitales. Se utilizan en una amplia variedad de programas de créditos, préstamos, comercio y cultivos de rendimiento”.



Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo proporcionan las criptomonedas estables un valor constante? Según el intercambio de criptocriptomonedas Gemini, hay cuatro formas principales de hacerlo:

Respaldadas por dinero fiduciario: una criptomoneda estable respaldada 1 a 1 con una moneda fiduciaria, que se mantiene “ en reserva con un emisor central o institución financiera ” (por ejemplo, USDT respaldado por tether).



” (por ejemplo, USDT respaldado por tether). Respaldado por productos básicos: una criptomoneda estable respaldada por “activos físicos como metales preciosos, petróleo y bienes raíces” (p. ej., tether gold, XAUT).



Respaldado por criptocriptomonedas: una criptomoneda estable respaldada por una garantía de criptocriptomonedas, como ETH, y está gestionada por “ contratos inteligentes en lugar de depender de un emisor central ” (por ejemplo, MakerDAO).



” (por ejemplo, MakerDAO). Algorítmica: estas criptomonedas estables no están respaldadas por activos fiduciarios, criptográficos o físicos. Más bien, crean estabilidad de precios basada en “algoritmos especializados y contratos inteligentes que gestionan el suministro de tokens en circulación” (por ejemplo, UST de Terra).



Sin embargo, hay concesiones con cada criptomoneda estable.

Las criptomonedas estables con respaldo fiduciario y con respaldo de productos básicos no son nativas del ecosistema criptográfico (“fuera de la cadena”), mientras que las criptomonedas estables con respaldo criptográfico están “en la cadena”, pero requieren una sobregarantía porque los activos criptográficos son muy volátiles.

En las criptomonedas estables algorítmicas, la gestión del suministro de tokens, en el caso de terra, el intercambio entre los tokens UST y luna, crea la posibilidad de un espiral mortal cuando se rompe la paridad del dólar.

El equipo de Terra incluso compró más de US$ 3,000 millones en bitcóin en un intento de proporcionar garantías concretas separadas de su algoritmo y la fe colectiva en el protocolo. Y esta reserva de bictoines (BTC) se agotó en un intento de defender la paridad.

A pesar de esta falla, la industria de la criptografía sigue volviendo al libro de jugadas algorítmicas. Antes de terraUSD, estaban safecoin, nubits, IRON y basis cash (el cofundador de Terra, Do Kwon , también estuvo detrás de este proyecto).

En el futuro, las criptomonedas estables con respaldo fiduciario deberían seguir siendo los participantes más importantes en el juego: el USDT de Tether y el USDC de Circle tienen un valor combinado de aproximadamente US$ 130,000 millones. Sin embargo, una criptomoneda estable algorítmica sin garantía sigue siendo el “santo grial” para la industria de las criptocriptomonedas según Wu de Aztec Network.

“Mire a MakerDAO”, me explicó Wu por teléfono. “Para acuñar US$1 de su [token] DAI, necesita aproximadamente US$2 de garantía. No es muy eficiente en capital. En comparación, las criptomonedas estables algorítmicas le permiten crear algo de la nada. Habrá otro fundador que afirme haber descubierto una nueva solución algorítmica y siempre habrá un inversionista dispuesto a financiar la idea, incluso si la mayoría de los expertos de la industria son conscientes de los riesgos de falla”.

Para prepararse para la próxima criptomoneda estable algorítmica, Wu dice que la industria necesita establecer normas internas de divulgación para los inversionistas minoristas.

Durante el fin de semana, el multimillonario Mark Cuban , que perdió una inversión en la criptomoneda estable algorítmica titan de Iron Finance, compartió una percepción similar:

Donde creo que la regulación es absolutamente necesaria es con las criptomonedas estables. Solo los tokens vinculados a una criptomoneda con activos equivalentes deberían poder llamarse criptomonedas estables. Los tokens definidos algorítmicamente deberían llamarse cualquier cosa menos criptomonedas estables.

Cualquiera que sea el nombre que la industria termine dando a las “criptomonedas estables algorítmicas”, espere ver más de estos proyectos en el futuro.