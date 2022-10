El oro caía un 1% el miércoles, debido a que el dólar recuperaba terreno y reducía el atractivo del lingote para los tenedores de otras divisas, mientras que los mercados esperaban las cifras de empleo de Estados Unidos en busca de claridad sobre la senda de subida de tasas de interés de la Reserva Federal.

A las 09:07 GMT, el oro al contado perdía un 0.7% a US$ 1,714.08 por onza, tras tocar en la víspera un máximo de tres semanas de US$ 1,729.39. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.4% a US$ 1,723.60.

El índice dólar ganaba un 0.5%, después de ceder un 1.3% durante la noche, en su mayor declive desde marzo de 2020. El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense también avanzaba.

“Ha sido un gran comienzo de semana en el que el oro subió con mucha fuerza por los datos más débiles de Estados Unidos, y luego por la flojedad de los rendimientos y el dólar”, dijo Craig Erlam, analista de mercado senior de OANDA. “Probablemente estemos viendo una toma de beneficios a raíz de eso”.

“Hay mucho más por venir, incluyendo el PMI de servicios de hoy y el informe de empleo de Estados Unidos del viernes, que deberían asegurar que (el oro) siga siendo muy volátil”, agregó.

El miércoles a las 12:15 GMT se publicará el informe nacional de empleo de ADP, seguido por los importantes datos de las nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo el viernes.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, las alzas de tasas tienden a restar atractivo al lingote, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 2.2% a US$ 20.65 la onza; el platino cedía un 0.9% a US$ 921.74; y el paladio descendía un 0.7% a US$ 2,300.66.

Con información de Reuters