Stand peruano es reconocido en feria de alimentos de la India

En su primera participación en la feria AAHAR, la más importante de la India especializada en alimentos, Perú obtuvo la medalla de bronce en la categoría de participantes extranjeros, por la excelente presentación de su stand y sus productos, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – Promperú.

Esta feria, que se realizó del 13 al 17 de marzo en Nueva Delhi, atrae a visitantes extranjeros y nacionales, fabricantes, distribuidores y proveedores, y también está abierta al público en general.

Estuvieron representadas 11 empresas peruanas que exhibieron su oferta exportable consistente en superalimentos como la quinua y chía, además de frutas secas y nueces, cacao en diferentes presentaciones y combinaciones, salsas en base de Capsicum (ají amarillo, ají panka y rocoto), bebidas energéticas a base de quinua, maca, frutas convencionales y exóticas. También se mostró café, chocolate, maíz morado, maíz gigante (snack con ají, con sal, con quinua) y aceite de sacha inchi.

Como resultado de esta participación se espera que en los siguientes doce meses se concreten US$ 3 millones.

Los productos más demandados por los compradores fueron el maíz gigante, maíz morado, cacao, chocolate, salsas en base a Capsicum y sacha inchi.

Asimismo, en el stand peruano se realizó una degustación de paltas, producto que recientemente ingresó a la India y que se está dando a conocer en los supermercados de ese país.

La delegación peruana realizó visitas a supermercados como Food Hall, la cadena de retail más exclusiva de la India; Big Bazaar, orientada al segmento socio económico medio y Modern Bazaar, retail con productos locales e importados, así como Ina Market, que representa al retail convencional.

La participación peruana en la feria AAHAR se realizó en el marco de la estrategia de la campaña Super Foods Peru que busca un mayor acercamiento a los consumidores finales.

Las exportaciones peruanas totales a la India crecieron en más del 110.9% en el 2017, llegando a US$ 1,964 millones, siendo el mercado de mayor incremento. Los envíos de productos agrarios no tradicionales crecieron en 42.6% alcanzando los US$ 5 millones y los productos más demandados fueron el cacao, uvas, tara y quinua.

Con la firma de un tratado de libre comercio entre Perú y la India – que se viene negociando – la balanza comercial podría incrementarse hasta en 20%.