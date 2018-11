El sector de cruceros prevé 112 buques nuevos en servicio hasta el 2027

La cartera de pedidos sigue creciendo en la industria de los cruceros, con 24 nuevos buques el próximo año y 112 que entrarán en servicio hasta el 2027, según Cruises News Media Group, organizador de la Cumbre Internacional de Cruceros, cuya octava edición se celebrará los días 27 y 28 de noviembre en Madrid.

El turismo de cruceros genera en España más de 1,480 millones de euros anuales (US$ 1,672 millones) de contribución económica directa y 4,252 millones (US$ 4,805 millones) incluidos efectos indirectos e inducidos, mientras que alcanza los 47,800 millones en Europa (US$ 54,014 millones).

Esta nueva edición de la Cumbre Internacional de Cruceros contribuirá a potenciar la imagen de España como segundo destino turístico europeo de cruceros y Madrid, ganadora del premio al mejor destino europeo de turismo de reuniones, como sede de los principales congresos internacionales, destacaron hoy sus organizadores en un comunicado.

El pasado año 1.5 millones de pasajeros embarcaron en cruceros desde puertos españoles, 12% más que en el 2016, y 6.7 millones de cruceristas visitaron España, lo que supuso un impacto de más de 31,000 empleos.

Barcelona lidera los puertos europeos, con 2.7 millones de cruceristas en el 2017, un 2% más respecto al año anterior. También destaca Baleares, con 2.1 millones de pasajeros, y Las Palmas, con 1.23 millones.

Está prevista la asistencia de más de 350 participantes a esta reunión y la presencia de compañías como The Ritz-Carlton Yacht Collection, Celestyal Cruises, Pullmantur, Mystic Invest, Carnival UK, MSC Cruceros, Royal Caribbean, Costa Cruceros, Silversea, Norwegian Cruise Lines, TUI Cruises, Saga Cruises, Fred Olsen, Seadream o Norwegian Yachts.